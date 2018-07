Anticipazioni ultima puntata Temptation Island 2018 | confronti di fuoco e perdoni

Tutto può succedere 3/ Anticipazioni ottava ultima puntata 6 agosto e diretta settima : Tutto può succedere 3, Anticipazioni episodi del 30 luglio 2018. Cosa accadrà? puntata ricca di cambiamenti e problemi per Sara e Francesco e non solo...(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 23:19:00 GMT)

Tutto può Succedere 3 : Anticipazioni ultima puntata di lunedì 6 agosto 2018 : Tutto può Succedere 3 Accompagnate dalle musiche composte da Paolo Buonvino, che firma con Giuliano Sangiorgi anche il brano della sigla interpretato dai Negramaro, sono tornate su Rai1 le vicende di Tutto può Succedere. Anche nella terza stagione a tenere le redini della storia troviamo Ettore ed Emma, mamma e papà Ferraro, interpretati sempre da Giorgio Colangeli e Licia Maglietta. Nel cast confermati Pietro Sermonti, Maya Sansa, Ana Caterina ...

Temptation Island 2018/ Diretta e Anticipazioni penultima puntata : previsto uno speciale sulle coppie! : Temptation Island 2018, cosa accadrà nella quarta puntata, in onda questa sera 30 luglio? Un tradimento, due falò di confronto e l'inizio dei weekend da sogno(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 19:55:00 GMT)

TEMPTATION ISLAND 2018/ Anticipazioni e diretta penultima puntata : Lara chiede il confronto con Michael : TEMPTATION ISLAND 2018, cosa accadrà nella quarta puntata, in onda questa sera 30 luglio? Un tradimento, due falò di confronto e l'inizio dei weekend da sogno. Nella nuova puntata di TEMPTATION ISLAND 2018, penultimo appuntamento di questa edizione, si metterà davvero molto male per la coppia composta da Lara Rosie Zorzetto e Michael Di Giorgio. La ragazza chiederà alla produzione di porre il fidanzato in una situazione nella quale crederà ...

POLDARK Anticipazioni : trama ultima puntata di domenica 5 agosto 2018 : Le anticipazioni della quarta e ultima puntata di POLDARK, in onda domenica 5 agosto 2018 (in prima serata su Canale 5), ci dicono che Francis incolpa erroneamente Ross per aver aiutato Verity a fuggire con il suo amato Andrew Blamey; Mark invece sospetta che Dwight e Keren abbiano una relazione e, per questo motivo, vi saranno una serie di eventi concatenanti che porteranno tragiche conseguenze e che tra l’altro minacceranno la sicurezza ...

Velvet Collection : Anticipazioni ultima puntata di venerdì 3 agosto 2018 : Velvet Collection Dieci episodi da cinquanta minuti circa ciascuno, per un totale di cinque prime serate di Rai 1, catapulteranno il pubblico nelle atmosfere degli anni ‘70, mettendo nuovamente al centro della scena abiti ed intrighi: Velvet Collection, spin off di Velvet, terrà compagnia ai telespettatori per tutto il mese di luglio. A seguire le anticipazioni di tutti gli episodi, aggiornate di volta in volta. Velvet Collection: ...

VELVET COLLECTION - Anticipazioni ultima puntata di venerdì 3 agosto : anticipazioni quinta ed ultima puntata di VELVET COLLECTION, in onda venerdì 3 agosto 2018 su Rai 1 in prima serata: Dopo l’incidente occorso con il costume di Carmela, Raul cerca di rimediare (confezionandone uno nuovo) e parte per Parigi… Pedro scrive un’ultima lettera alla sua amata Rita per dirle addio una volta per tutte e provare a rifarsi una vita… Mateo ritorna improvvisamente a Barcellona per convincere Clara a ...

VELVET COLLECTION/ News e Anticipazioni ultima puntata 3 agosto 2018 : Clara riceve una proposta da Mateo : VELVET COLLECTION, anticipazioni ultima puntata del 3 agosto 2018: Clara riceverà una proposta importante da Mateo. Raul dovrà invece cercare di salvare la VELVET(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 04:44:00 GMT)

Anticipazioni Le verità nascoste decima e ultima puntata : Fernando confessa il suo crimine : Giunge al termine la fiction Le verita' nascoste. Il prossimo venerdì 3 agosto in prime time su Canale 5 andra' in onda la decima e ultima puntata di questa prima stagione [VIDEO] che ha ottenuto degli ascolti non proprio esaltanti al massimo. In queste settimane di programmazione, infatti, la fiction ha intrattenuto una media di circa 1.6 milioni di spettatori nel prime time estivo della rete ammiraglia Mediaset fermandosi al 9% di share. La ...

Velvet Collection/ Anticipazioni 27 luglio e ultima puntata del 3 agosto : Velvet Collection, ecco le Anticipazioni di oggi, venerdì 27 luglio 2018: nella galleria di moda arriva Brigitte Bardot e crea scompiglio: cosa accadrà? Ecco la trama.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 23:21:00 GMT)

Le Verità Nascoste : Anticipazioni ultima puntata di venerdì 3 agosto 2018 : Le Verità Nascoste In contemporanea con Telecinco, ogni venerdì su Canale 5 è in onda la miniserie Le Verità Nascoste. puntata dopo puntata, ecco quel che accadrà nel nuovo giallo della rete ammiraglia di Mediaset. Protagonista una ragazzina scomparsa che ricompare improvvisamente dopo diversi anni. Cosa è accaduto? anticipazioni Le Verità Nascoste Decima e ultima puntata (3 agosto 2018) Al funerale di Enrique, l’intera famiglia riappare ...

Velvet Collection ultima puntata : Anticipazioni del 3 agosto : Velvet Collection ultima puntata anticipazioni – Il 3 agosto andrà in onda su Rai 1 l’ultimo appuntamento con la fiction spagnola. Il quinto episodio si intitolerà “Il vestito nuovo dell’imperatrice” e ci annuncia un nuovo cambiamento nella vita della protagonista Clara. E non solo, perché assisteremo ad un matrimonio già annunciato in precedenza. Le anticipazioni di Velvet Collection sembrano svelare inoltre due ...