Anticipazioni Il segreto | ALFONSO vuole avere un fucile | perché?

Anticipazioni Il Segreto : Nicolas abbandona il paese con la figlia Juanita : La soap opera iberica “Il Segreto” [VIDEO] trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset da circa cinque anni, continua ad appassionare il pubblico. Purtroppo, le Anticipazioni riguardanti i futuri episodi italiani non sono per niente buone, in quanto ci rivelano che l’ex fotografo Nicolas Ortuno, dopo essere riuscito ad evadere dalla prigione e quindi a sfuggire alla condanna a morte, fara' perdere le sue tracce. In particolare il cognato di Alfonso ...

IL SEGRETO - Anticipazioni e trame puntate dal 5 all’11 agosto 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da domenica 5 a sabato 11 agosto 2018: Carmelo non concede a Severo il permesso per far visita in carcere a Venancia, temendo che la donna possa provocarlo a tal punto da scatenare in lui una reazione violenta. Don Anselmo, dopo il trauma subito, non ricorda di essere un sacerdote ed è convinto, al contrario, di avere avuto una relazione passionale con Francisca (tanto che appena la incontra la ...

IL SEGRETO Anticipazioni : l’assassina VENANCIA sequestrata da SEVERO : Le anticipazioni de Il SEGRETO indicano che dopo la morte di Candela (Aida De La Cruz) – che avverrà all’inizio di agosto e quindi tra pochissimi giorni – SEVERO Santacruz (Chico Garcia) cercherà in tutti i modi di costringere VENANCIA (Inma Sancho) a rivelargli dove ha nascosto il piccolo Carmelito. Seguendo l’ordine degli eventi, vedremo che nelle prossime puntate in onda su Canale 5 l’ex suocera di Candela ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di martedì 31 luglio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 31 luglio 2018: I giornali riferiscono di una ragazza misteriosa che si sta occupando di aiutare i bisognosi e di costruire una casa d’accoglienza per loro. Ovviamente si sta parlando di Julieta, che però cerca di mantenere l’anonimato… Donna Francisca ha tentato di portare Saul lontano da Puente Viejo, ma lui non vuole saperne: intende restare e farà tutto il possibile per ...

Il Segreto Anticipazioni 31 luglio 2018 : Francisca minaccia Julieta di stare lontana da Saul : La matrona intima a Julieta di non commettere errori se vuole salva la vita del suo amato. I giornali intanto elogiano l'operato dell'Uriarte che però mantiene l'anonimato.

Anticipazioni Il Segreto : Emilia e Alfonso lasciano Puente Viejo : Nuovo spazio dedicato a 'Il Segreto', la popolare soap opera iberica che dal lunedì al venerdì va in onda alle 18:50 su Canale 5. Nelle puntate trasmesse in Spagna lo scorso mese di giugno, i telespettatori dello sceneggiato hanno dovuto salutare due personaggi storici. Stiamo parlando di Emilia Ulloa e del consorte Alfonso Castaneda. Questi ultimi, infatti, dopo aver aiutato il cognato Nicolas Ortuno, decideranno di fuggire in Francia per ...

Il Segreto Anticipazioni : arriva IRENE - una misteriosa giornalista che… : In autunno, nelle puntate italiane de Il Segreto, faremo la conoscenza di IRENE Campuzano (Rebeca Sala), una misteriosa giornalista che arriverà a Puente Viejo per scrivere un articolo sulla scomparsa del piccolo Carmelito, il figlio di Severo Santacruz (Chico Garcia). Scopriamo insieme come si arriverà a questo nuovo ingresso. Stando a quanto segnalato dalle anticipazioni, tutto avrà inizio quando Severo verrà dichiarato innocente per la morte ...

Il Segreto - Anticipazioni puntate spagnole : Hipolito diventa papà! : La famiglia Miranar sarà di scena nei prossimi mesi della soap Il Segreto. Come sappiamo Pedro, innamoratosi di una giovane russa, ha chiesto il divorzio. In seguito Dolores saprà della morte del marito avvenuta misteriosamente. La donna si preparerà a sposare il circense Tiburcio, ma non è tutto. Lo strampalato Hipolito avrà una sorpresa da Gracia Hermosa che, negli ultimi tempi, sta mostrando un comportamento strano, che le sarà successo? Il ...

Il segreto - la morte di Candela/ Anticipazioni settimanali : Severo medita vendetta - troverà Carmelito? : Anticipazioni Il segreto, puntate dal 30 luglio al 3 agosto: Candela accetta di incontrare da sola Venancia e muore, tentando di riportare a casa il piccolo Carmelito.(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 11:27:00 GMT)

Il Segreto Anticipazioni : JULIETA vuole sposare PRUDENCIO subito! : Nei prossimi mesi, a Il Segreto, JULIETA Uriarte (Claudia Galan) deciderà di accelerare le sue nozze col fidanzato PRUDENCIO Ortega (Josè Milan). Vediamo perché. Saul (Ruben Bernal), dopo che il fratello rischierà di morire per via di una bruttissima caduta da un precipizio, si impegnerà a rinunciare per sempre all’amore che sente per la nipote di Consuelo (Trinidad Iglesia) e, pur di allontanarla, si avvarrà dell’aiuto di Laura ...

Anticipazioni Il Segreto : Julieta diventa un'assassina - Saul suo complice : Nuovo appuntamento con Il Segreto, la soap opera iberica [VIDEO] in onda dal lunedì alla domenica su Canale 5. Le trame di agosto svelano che Julieta Uriarte cadra' nella trappola di Donna Francisca e Ignacio Valquero. Proprio quest'ultimo prima narcotizzera' la figlia, poi tentera' di uccidere Consuelo con un attizzatoio. Non contento, l'uomo decidera' di eliminare Julieta, salvata in tempo Saul Ortega. Il Segreto Anticipazioni: Ignacio ...

Anticipazioni Il Segreto : Nazaria rivela al marito di essere madre - Mauricio reagisce male : L’appassionante soap opera di origini spagnole “Il Segreto” prodotta da Boomerang Tv e scritta dall’autrice Aurora Guerra, riesce sempre a coinvolgere il pubblico. Gli spoiler riguardanti i prossimi episodi italiani sono sorprendenti, perchè ci rivelano che tra qualche mese la governante della malvagia Francisca Montenegro, cioè Nazaria Gorostiza, dopo essere stata smascherata dall’ex domestica Fè, uscirà finalmente allo scoperto. In ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di lunedì 30 luglio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 30 luglio 2018: Venancia Almagro minaccia al telefono Candela e le dice che farà del male a Carmelito se lei non fermerà subito la Guardia Civile (oppure altri che la stanno cercando). Tuttavia Candela non si lascia intimorire e si rende conto che a Puente Viejo c’è un misterioso complice di Venancia… Dopo aver capito qual è il luogo da dove è partita la chiamata di Venancia a Candela, ...

Il Segreto - Anticipazioni : la morte di Candela : Il Segreto Un nuovo lutto colpisce Puente Viejo: nelle puntate de Il Segreto in onda la prossima settimana nel preserale di Canale 5, il pubblico assisterà alla tragica dipartita di Candela, già vedova di Tristan ed ora sposata con Severo. La donna, pur di ritrovare il figlio rapito, si incontrerà con Venancia e finirà col rimetterci la vita, lasciando il marito solo ed accecato dalla sete di vendetta. E neanche l’affetto degli amici ...