Ansaldo STS | ricavi primi sei mesi a 660 milioni

Ansaldo STS : utile netto primo semestre a 41 - 3 milioni - -3 - 7% : Roma, 31 lug., askanews, - Ansaldo Sts archivia il primo semestre con un utile netto di 41,3 milioni, in diminuzione del 3,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo comunica la società ...

Ansaldo STS : attivato primo sistema ferroviario autonomo al mondo in Australia : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – La tecnologia di Ansaldo Sts, società del gruppo Hitachi, ha permesso a Rio Tinto di attivare il primo sistema ferroviario autonomo al mondo per il trasporto merci. E’ la società, in una nota, a dirsi “orgogliosa” del successo della prima corsa treno della prima linea al mondo interamente automatica per il trasporto merci su rotaia da parte di Rio Tinto, il 10 luglio 2018 da Tom Price ...

Ansaldo STS : attivato primo sistema ferroviario autonomo al mondo in Australia (2) : (AdnKronos) – “L’attenzione prioritaria di Ansaldo STS sul potenziamento della sicurezza delle soluzioni per la gestione ferroviaria, ha portato a molti altri progressi nello sviluppo negli ultimi 12 mesi”, ha dichiarato Michele Fracchiolla, Ansaldo STS President for Freight. “Il completamento con successo di questa prima corsa treno interamente autonoma dalla miniera al porto è un passo significativo per ...

