Anna Lou Castoldi | figlia di Asia Argento e Morgan Imbratta bus Atac e posa sui social

Atletica - Diamond League LosAnna 2018 : Lyles vola in 19.69 - Samba non sorprende - sfida Ta Lou-Thompson - Tamberi stop 2.25 - Shubenkov vuole il record : A Losanna (Svizzera) è andata in scena una tappa della Diamond League 2018 di Atletica leggera. Bella serata con qualche lampo e ottime prestazione da parte degli atleti impegnati in territorio elvetico. 200 METRI (maschile) – Performance stellare di Noah Lyles che eguaglia la già sua miglior prestazione mondiale stagionale (19.69 corso il 26 maggio a Eugene) e conferma di essere l’uomo del futuro sul mezzo giro di pista. Alle sue ...

Diretta/ Diamond League 2018 LosAnna streaming video e tv : i 100 metri donne sono di Ta Lou (oggi) : Diretta Diamond League 2018 Losanna streaming video e tv, programma e orari dello storico meeting di atletica nella città della Svizzera (oggi, giovedì 5 luglio)(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 20:55:00 GMT)

Everything Is Love di Beyoncé e Jay-Z disponibile ovunque : 5 curiosità sull’album di duetti da RihAnna al Louvre : Dopo la pubblicazione a sorpresa lo scorso sabato su TIDAL, Everything is Love di Beyoncé e Jay-Z è ora disponibile su tutte le piattaforme in streaming e per l'acquisto in digitale. Mentre parte del pubblico teneva che l'album restasse un'esclusiva della piattaforma streaming a pagamento di proprietà del magnate del Roc Nation, la coppia ha deciso di divulgare l'album anche attraverso gli altri canali di distribuzione online. Dal 18 giugno, ...

Anna Lou Castoldi - la figlia “dark ma sensibile” di Asia e Morgan : Sui social, dove usa lo pseudonimo di “Blue Lou”, si identifica come “dark ma sensibile”. Capelli a caschetto con frangetta alla Bettie Page, che cambia continuamente di colore (in questo momento sono verdi fluo), look dark ma romantico, stravagante e artistica come i celebri genitori. A 16 anni frequenta al liceo artistico, studia giapponese, scrive, suona la batteria e l’ukulele: è Anna Lou Castoldi, classe 2001, figlia di Asia Argento e ...