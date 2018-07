Anche io colpita dalle uova Ma nessuno protesta per Brunella

ilgiornale

(Di martedì 31 luglio 2018) Non solo Daisy Osakue è stata presa di mira da quella che ormai viene definita la "banda dell'uovo":altre donne (bi) hanno ricevuto il suo stesso trattamento, maè sceso in campo per loro.Per la discobola è stato sollevato un vero e proprio poverone che dal piano della mera cronaca è arrivato a quello della politica. La sinistra, infatti, non ci ha messo tanto ad accusare Matteo Salvini di essere il fautore "di una propaganda di stampo razzistico" oppure di nutrire "ogni giorno il razzismo con il tuo linguaggio di odio". Insomma (ancora una volta) per la sinistra la colpa di tutta questa violenza ingiustificata è da rintracciare nel ministro dell'Interno e nella sua politica.Dal canto suo, dopo il fatto di Daisy, Matteo Salvini ha prima condananto "ogni aggressione, sono e sarò sempre a fianco di chi subisce violenza", poi si è difeso dagli attacchi - campati per ...