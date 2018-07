Ambiente | dall' acqua alla legna | già esaurite le risorse annuali della Terra

Ambiente : dalla Regione Toscana 1 mln contro i tombamenti dei fiumi : La correzione, l’adeguamento o l’eliminazione dei tombamenti di fiumi e torrenti sono gli obiettivi del nuovo bando regionale che partirà a breve e che sarà mirato a rimuovere, dove si può, le coperture dei corsi d’acqua in Toscana. La giunta regionale ha approvato le direttive che serviranno a emanare un bando da 1 milione di euro utile a selezionare progetti destinati alla riduzione del rischio idraulico che è legato ai ...

Ambiente - Goletta verde a Taormina : “Giù le mani dalla costa” : “Giù le mani dalla costa”: è questo il monito che LegAmbiente lancia durante il blitz all’Isola Bella di Taormina. Gli attivisti della Goletta verde, tornati per il terzo anno consecutivo nella baia di Naxos-Taormina per continuare la battaglia in difesa del suo paesaggio storico, esporranno uno striscione per dire “no” a un progetto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che ...

Ambiente - Wwf : “I volontari dalla parte degli animali” : parte oggi, nelle Alpi orobie bergamasche, la terza edizione del Progetto Pasturs , l’iniziativa volta a facilitare la coesistenza tra i grandi carnivori e i pastori. Quest’anno sono ben 50 i volontari, provenienti da tutta Italia, che trascorreranno una o due settimane in alpeggio, dopo essere stati formati per conoscere adeguatamente i problemi relativi alla presenza dei grandi predatori nelle zone rurali e poter contribuire al meglio al ...

Deruta - "Insieme curiAmo l'Ambiente" - l'amore per il territorio comincia dalla prima infanzia : Bimbi armati di pinze puliscono i giardini pubblici. L'iniziativa promossa dal Comune insieme alle associazioni ambientaliste del territorio , UMWEB, Deruta, " Gettare le basi per una cittadinanza ...

Ambiente : assessore Veneto - per Parco Delta del Po no a scelte calate dall'alto : Venezia, 27 giu. (AdnKronos) - “Quello del Delta del Po è un Parco regionale, un’area che rappresenta un’eccellenza veneta e alla quale, anche grazie alla recentissima approvazione della nuova normativa regionale in materia di parchi, daremo un rinnovato impulso gestionale e promozionale, a condizio

Energia dall'acqua - lo scatto di Edison Le mini-centrali integrate nell'Ambiente mettono d'accordo business e cittadini : La nuova soluzione del più grande asset manager del mondo con 6.000 miliardi di dollari gestiti è appena sbarcata in Europa, dopo il lancio negli Stati Uniti del 2017, e conta 6 fondi. Uno a ...

Dall’Ambiente allo sport - l’impegno di Ferrero è “glocal” : Impegno verso i consumatori, che si traduce in prodotti di qualità, attenzione all’innovazione e comunicazione trasparente; cura delle persone che hanno fatto, e continuano a fare, la storia del Gruppo; sostegno alle comunità locali e promozione di stili di vita attivi tra i giovani e le loro famiglie; impegno in pratiche agricole sostenibili; salvaguardia e protezione dell’ambiente. Oltre 70 anni di ‘Glocalcare’, cura e rispetto ‘glocal’ ...

Ambiente - WWF : domani a Pescara sit-in e la mostra “Il mare del futuro?” con oggetti recuperati dalla spiaggia : La campagna “Plastic Free” lanciata dal WWF Italia per salvare il mare dalla plastica approda in Abruzzo. domani sabato 16 giugno, dalle ore 10 a Pescara in piazza Primo Maggio, sarà possibile visitare la mostra “Il mare del futuro?”, una mostra del tutto particolare frutto della raccolta simbolica di materiale spiaggiato lungo il litorale abruzzese. L’iniziativa, che ha il patrocinio della Regione Abruzzo Settore Ambiente e del Comune di ...

Il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa lancia la Plastc Free Challenge : 'Liberiamo le istituzioni dalla plastica' : Il nuovo Ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha lanciato una 'Challenge' perché si cominci a liberare le istituzioni dalla troppa plastica . La Plastic Free Challenge , #PFC, , sul modello della Ice ...

Ambiente - Costa : faremo uscire il Ministero dall’angolo : Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha incontrato questa mattina presso il Ministero dell’Ambiente le ventitré associazioni firmatarie della ‘Agenda Ambientalista 2018‘, presentata alle forze politiche durante la campagna elettorale. “Si è voluto così rispondere – spiega una nota del Ministero – a un preciso impegno politico per rendere il dicastero di via Cristoforo Colombo centrale nelle azioni di ...

Ambiente - GIORNATA MONDIALE OCEANI / allarme dell'Onu : salviamo gli oceani dalla plastica : In Italia l'Ufficio regionale Unesco per la scienza e la cultura in Europa, con sede a Venezia, ha organizzato un evento che vedrà i volontari impegnati a ripulire laguna e canali. Pescara, Reggio ...

Ambiente : dall’Europa un aiuto ai pescatori ‘spazzini’ : “Domani è la Giornata Mondiale dell’Ambiente e quest’anno l’Onu ha deciso di dedicarla all’inquinamento dei mari e degli oceani, letteralmente soffocati dalla plastica. Ed è proprio nell’ottica di aiutare i mari a liberarsi dalla plastica che il 26 giugno al Parlamento Europeo presenteremo il progetto sperimentale ‘Arcipelago pulito. La Toscana per un mare senza rifiuti’ promosso dalla Regione ...