Ambiente | Coldiretti | Italia taglia sprechi in ‘Earth overshoot day’

(Di martedì 31 luglio 2018) Dal ritorno in cucina degli avanzi ad una maggiore attenzione alla data di scadenza, ma anche la richiesta della family bag al ristorante e la spesa a chilometri zero dal campo alla tavola con prodotti più freschi che durano di più sono alcune delle strategie messe in atto da quasi 3ni su 4 (71%) che nell’ultimo anno hanno diminuito o annullato glialimentari. È quanto emerge da una indagine/Ixe’ in occasione dell’ EarthDay del 1 agosto che segna la giornata in cui l’uomo inizia a sovrasfruttare il pianeta che lo ospita, aggravando un debito con la natura che si riflette anche sul cambiamento climatico. A livello globale per soddisfare la domanda di risorse naturali occorrerebbero 1,7 pianeti terra, ma se tutti avessero il comportamento deglini il valore ne servirebbero 2,6 mentre se tutti adottassero quello degli statunitensi ci ...