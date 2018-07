Alzheimer | gli effetti del caffè sulla memoria | quanto berne al giorno

Partorire più figli aumenta il rischio di Alzheimer. Una ricerca : Mettere al mondo più bambini può essere molto gratificante per una donna. Ma potrebbe non esserlo per la sua salute. Uno studio condotto dalla Seoul National University, pubblicato sulla rivista Neurology, ha ...

Alzheimer : al via negli Usa i primi test per vaccino sulle persone Down : Se funzionerà, sarà in grado di prevenire l’insorgere del morbo di Alzheimer nelle persone colpite da sindrome di Down: si tratta di un possibile vaccino in corso di sperimentazione negli Stati Uniti su un gruppo di giovani adulti Down. Le persone con la sindrome corrono rischi doppi al normale di sviluppare l’Alzheimer, ed in eta’ anticipata rispetto al resto della popolazione,ossia sui 40-50 anni. Il legame tra il morbo che ...

Gli herpes virus c’entrano con l’Alzheimer? : Una ricerca ha trovato nuovi indizi su una teoria dibattuta da tempo su cosa nel nostro cervello causi forme di demenza degenerativa The post Gli herpes virus c’entrano con l’Alzheimer? appeared first on Il Post.