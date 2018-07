Altri inserimenti in Gae a pieno titolo di diplomati magistrali

scuolainforma

(Di martedì 31 luglio 2018) In Lombardia ci sono statiin Gae adi. La giustizia ordinaria continua inesorabile a sciorinare sentenze definitive di merito in controtendenza all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato. Tutto questo mentre iche hanno fatto ricorso per essere inseriti in Gae chiedono alla politica di fermare le … L'articoloin Gae adiproviene da Scuolainforma.