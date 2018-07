Allerta Caldo | giovedì 2 Agosto il picco | “bollino rosso” in 18 città ELENCO

Toscana - è Allerta Caldo : turista muore in spiaggia per un malore : Continua l'allerta caldo in tutta Italia. In particolare in Toscana dove lunedì si sono arrivati a toccare i 37 gradi all'ombra. La situazione è pericolosa soprattutto per le persone più fragili. Infatti, a Marina di Pietrasanta una turista emiliana di 76 anni è morta mentre si trovava in spiaggia. La causa sarebbe un arresto cardiocircolatorio dovuto, appunto, al grande caldo. "L"ondata di grande caldo nei prossimi giorni potrebbe provocare ...

Meteo il caldo non dà tregua - Allerta in otto città. La Sardegna la regione più calda : ROMA - È iniziata ieri la settimana più calda dell'estate. Già nel weekend appena passato le temperature hanno subito un brusco rialzo su tutto il centro-nord: le condizioni, spiegano da iLMeteo.it, ...

Il caldo non dà tregua : Allerta “rossa” su Genova per oggi e domani | : Il 31 luglio e l’1 agosto si sfioreranno i 40 gradi: ecco tutti i provvedimenti da adottare e le categorie a rischio

Meteo : il caldo non dà tregua - Allerta in otto città : Massime con picchi fino a 38/39 gradi in tutto il centro-nord: condizioni stabili almeno fino a domenica prossima

Allerta Caldo del Ministero della salute : da domani ondata di calore - attivo il numero verde : Condizioni di rischio per la salute nella maggior parte delle città del Nord e del Centro con temperature in ulteriore aumento per domani e dopodomani: lo rileva il sistema di previsione e allarme delle ondate di calore (HHWWS) coordinato dal Ministero della salute. “Si rilevano livelli 2-3 nella maggior parte delle città italiane“, rileva il Ministero in una nota, e le temperature elevate “si prolungheranno per tutta la ...

METEO - CALDO DA BOLLINO ROSSO/ Ultime notizie - Allerta Ministero Salute : le città da "evitare" per 3 giorni : METEO, CALDO da BOLLINO ROSSO: allerta Ministero Salute. La mappa delle città più roventi e le Ultime notizie: condizioni climatiche a rischio per la Salute degli abitanti(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 19:41:00 GMT)

Allerta Caldo : Ausl di Bologna in campo contro l’ondata di calore : Prosegue, almeno fino a mercoledì 1 agosto, l’ondata di calore in corso con temperature che potrebbero salire sino a 38° gradi. Per questo l’Azienda Usl di Bologna ha Allertato i pronto soccorso, gli ospedali, le case di cura e le strutture di assistenza per gli anziani, i medici e i pediatri di famiglia, gli infermieri dell’assistenza domiciliare dell’area metropolitana. Per gli anziani particolarmente fragili, inoltre, ...

Caldo - Allerta in Campania : tasso di umidità e temperature alti : temperature massime in Campania che supereranno di 4-5 gradi le medie stagionali, tassi di umidità che, nelle ore serali e notturne, supereranno anche il 70-80%, scarsa ventilazione e allerta incendi. La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di criticità meteo per ondate di calore che si verificheranno a partire dalle 10 di di domani. In considerazione delle previsioni dei valori di umidità e temperatura, delle analisi ...

Caldo : Allerta arancione a Firenze : Continua l’allerta per il Caldo a Firenze. Anche per oggi, lunedì 30 luglio, e per domani, martedì 31 luglio, è stata diramata l’allerta arancione per le temperature elevate. Lo comunica la Protezione Civile del Comune, che ha emesso un avviso per oggi e domani di codice arancione. Sempre validi quindi i consigli per la popolazione soprattutto per gli anziani ma anche bambini e soggetti fragili, che sono a disposizione sul sito della ...

Allerta Caldo - Pescara : bollino rosso fino al primo agosto : caldo torrido e bollino rosso per due giorni a Pescara. Sono in arrivo giornate di caldo torrido. Lo annuncia il bollettino pubblicato sul sito del ministero della Salute. Pescara è stata contrassegnata con il bollino rosso per domani e dopodomani, 31 luglio e primo agosto. Oggi, invece, bollino arancione. Il bollino rosso indica il livello 3 di Allerta, contrassegnato, spiega il ministero, da “ondata di calore” e “condizioni ...

Allerta Caldo - Veneto : stato di allarme per disagio fisico fino al 2 agosto : Alla luce delle previsioni contenute nel Bollettino del disagio fisico e della Qualità dell’Aria per la Regione del Veneto emesso da ARPAV – Dipartimento Sicurezza del Territorio – Centro Meteorologico di Teolo in data di oggi, consultato il Dirigente medico reperibile di turno, è stato dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico da oggi al 2 agosto per le zone Costiera, Pianeggiante Continentale, Pedemontana e ...

Caldo - Allerta rossa su Genova : scalla il piano della regione : Ondate di calore e condizioni di elevato rischio con allerta dei servizi sanitari e sociali: è questo il quadro meteo per le prossime ore su Genova compresa tra le città segnalate dal ministero della Salute, che ha emesso un nuovo bollettino per le ondate di calore. Nel capoluogo ligure fino a questa sera sarà allerta Arancione, di livello 2, ma domani e dopodomani è previsto un peggioramento con la segnalazione dell’allerta rossa, livello ...

