Alle 21 giochiamo in diretta a Mega Man X Legacy Collection 1 e 2

Alle 21 giochiamo in diretta a Ghostly Matter : è tempo di Nerding After Dinner : Come ogni giovedì anche quest'oggi sarà tempo di Nerding After Dinner, la nostra classica rubrica serale che ci mette di fronte ad alcune perle nascoste del panorama indie o ai grandissimi titoli del momento. In questo caso abbiamo deciso di giocare insieme a Ghostly Matter, interessante progetto tutto italiano che vede Milestone nelle vesti del publisher.Ghostly Matter è un'opera realizzata con passione e amore, ma, cosa ancora più particolare, ...

Alle 21 Nerding After Dinner sulle orme di Left 4 Dead : giochiamo ad Earthfall : Come ogni giovedì anche quest'oggi sarà tempo di Nerding After Dinner, la nostra classica rubrica serale che ci mette di fronte ad alcune perle nascoste del panorama indie o ai grandissimi titoli del momento. In questo caso abbiamo deciso di parlare di Earthfall, shooter cooperativo che segue la strada tracciata dall'acclamato Left 4 Dead made in Valve.Il gioco è già stato protagonista sulle nostre pagine con la pubblicazione della recensione e ...

Alle 21 è tempo di Nerding After Dinner : giochiamo a Kingdom Come : Deliverance - From the Ashes : Come ogni giovedì anche quest'oggi sarà tempo di Nerding After Dinner, la nostra classica rubrica serale che ci mette di fronte ad alcune perle nascoste del panorama indie o ai grandissimi titoli del momento. In questo caso abbiamo deciso di parlare di From the Ashes, il primo DLC di Kingdom Come: DeliveranceQuesto ritorno all'interno del particolare RPG targato Warhorse Studios sarà particolarmente gradito o meno? Dopo aver dato un'occhiata ...

Alle 21 diretta con Nerding After Dinner : giochiamo a Manual Samuel : Come ogni giovedì anche quest'oggi sarà tempo di Nerding After Dinner, la nostra classica rubrica serale che ci mette di fronte ad alcune perle nascoste del panorama indie o ai grandissimi titoli del momento. In questo caso abbiamo deciso di parlare di una bizzarra avventura intitolata Manual SamuelAl di là dello stile grafico sicuramente interessante, Manual Samuel attira la nostra attenzione soprattutto a causa delle sue premesse narrative. ...

Alle 21 giochiamo in diretta a Mario Tennis Aces : Una delle esclusive Switch in arrivo in questi giorni sulla console ibrida di casa Nintendo? Ovviamente Mario Tennis Aces, nuovo capitolo di una delle miniserie sportive che nel corso degli anni hanno accompagnato le più classiche avventure dell'iconico idraulico baffuto.Tra colpi speciali e una modalità storia tutta da scoprire abbiamo deciso di dedicare una diretta al titolo in attesa della sua uscita ufficiale sul mercato che avverrà il 22 ...

Alle 20 giochiamo in diretta a Detroit : Become Human : Con l'E3 2018 ormai Alle spAlle si torna ad alcuni appuntamenti classici del nostro palinsesto. Ecco quindi la classica diretta del venerdì sera, una diretta che in questo caso è dedicata a Detroit: Become Human.L'esclusiva PS4 sviluppata da Quantic Dream, software house guidata da David Cage, ci metterà ovviamente di fronte a diversi bivi narrativi tutti da scoprire e a un'avventura che sarà plasmata dAlle nostre decisioni. Se siete incuriositi ...

Alle 21 : 30 torna Nerding After Dinner : giochiamo a Jurassic World Evolution : Come ogni giovedì anche quest'oggi sarà tempo di Nerding After Dinner, la nostra classica rubrica serale che ci mette di fronte ad alcune perle nascoste del panorama indie o ai grandissimi titoli del momento. In questo caso abbiamo deciso di proporre un progetto che sicuramente farà gola a una importante schiera di fan: Jurassic World EvolutionJurassic World Evolution potrebbe rivelarsi il sogno di una marea di appassionati di questo ...

Alle 21 giochiamo in diretta a Milanoir nella rubrica Nerding After Dinner : Come ogni giovedì anche quest'oggi sarà tempo di Nerding After Dinner, la nostra classica rubrica serale che ci mette di fronte ad alcune perle nascoste del panorama indie o ai grandissimi titoli del momento. In questo caso abbiamo deciso di proporre un interessante gioco tutto italiano: Milanoir (leggete la nostra recensione per saperne di più).Questo interessante action/shooter indie targato Italo Games ci farà vestire i panni di Piero Sacchi ...