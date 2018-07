Allarme sicurezza al Tiburtino | residenti in lotta per avere un commissariato

River - la gang del campo rom : Allarme sicurezza a Roma tra furti - spaccio e traffico di rifiuti : furti, piccoli e meno piccoli; anche fenomeni di spaccio; traffico e incendio di rifiuti; illegalità diffusa perché quell'insediamento è abusivo, comunque la si voglia...

Vulcani - Borrelli : con le sirene d’Allarme “maggiore sicurezza per isolani e turisti” nelle Eolie : “I crateri? Super sorvegliati e da domani con le sirene Eolie maggiore sicurezza per isolani e turisti“: lo ha dichiarato il capo della Protezione civile nazionale Angelo Borrelli, oggi a Vulcano in occasione dell’apertura stagionale del centro informativo Marcello Carapezza dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. “E’ l’occasione per testare il sistema di allertamento acustico di Protezione ...

Allarme obesità in Sicilia : l’importanza dell’approccio multidisciplinare per garantire migliori percorsi di cura e sicurezza ai pazienti : Allarme obesità in Sicilia. Una Regione che conta una percentuale del 47,9% tra persone obese (9,2%) e sovrappeso (38,7%). Un dato che attesta questa patologia come un problema sociale, in linea con i numeri preoccupanti del nostro Paese: 6 milioni di obesi e 500 mila grandi obesi. Un bambino su tre in sovrappeso e uno su quattro addirittura obeso. L’obesità è una vera e propria malattia e può anche risultare fatale considerando che 57 mila ...

MONDIALI RUSSIA 2018 / Ultime notizie : Allarme sicurezza - escluso un ultrà russo (oggi 14 giugno) : MONDIALI RUSSIA 2018, Ultime notizie: le partite inaugurali da ricordare. Nel giorno di RUSSIA-Arabia Saudita, un amarcord su precedenti da ricordare (oggi 14 giugno)(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 11:32:00 GMT)

Governo - Davigo : “Ampliare limiti legittima difesa? Proposta che si basa su Allarme sicurezza ridicolo e inesistente” : “Ampliare i limiti della legittima difesa? Io trovo ridicolo che per anni si sia creato un allarme sicurezza inesistente. L’Italia è un Paese fortemente sicuro, ha il minor numero di omicidi in Europa“. Così il magistrato Piercamillo Davigo, ospite di Dimartedì (La7), commenta la Proposta della Lega sulla sicurezza. E spiega: “Nonostante l’allarme sicurezza creato, sono state fatte leggi per rendere molto più ...

L’Allarme dell’Asaps : “Sicurezza a rischio con Tutor spenti in autostrada” : L’allarme dell’Asaps: “Sicurezza a rischio con Tutor spenti in autostrada” L’allarme dell’Asaps: “Sicurezza a rischio con Tutor spenti in autostrada” Continua a leggere L'articolo L’allarme dell’Asaps: “Sicurezza a rischio con Tutor spenti in autostrada” proviene da NewsGo.