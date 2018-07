Aldo Presutto | titolare dell' albergo Solemar di Ischia | Ora alcuni cancellano la

huffingtonpost

(Di martedì 31 luglio 2018) C'è chi lo ha insultato, chi ha cancellato la prenotazione al suo hotel.di, è stato bersaglio di feroci critiche per un tweet a sostegno di Matteo Salvini. Dopo che l'isola di Maiorca aveva negato l'accoglienza al ministro'Interno, l'albergatore aveva ritenuto non soltanto di difendere il leadera Lega, ma di offrirgli un soggiorno gratis nel suoe proporre prezzi di favore ai supporter del ministro."Sono da tre giorni bersaglio di improperi, accuse, violenze verbali - ha affermato -. E c'è anche una signora meridionale residente al Nord che ha chiamato per cancellare la prenotazione del suo soggiorno. Mi ha scritto: non voglio sentire puzza di Salvini".Al Corrierea Sera,ha spiegato la sua decisione di offrire una vacanza a Salvini proprio nel pienoa bufera che coinvolge il ...