Alcuni vermi sono tornati in vita dopo 42mila anni

(Di martedì 31 luglio 2018)benrimasti sepolti nel permafrost dell’Articoin. È questa la scoperta straordinaria appena fatta dai ricercatori dell’Istituto russo di scienze della terra di Mosca e del Dipartimento di geoscienze dell’Università di Princeton (New Jersey) che hanno raccontato sulle pagine di Doklady Biological Sciences come questicilindrici, chiamati nematodi, abbiano ricominciatopoche settimane dallo scongelamento a muoversi e a mangiare, stabilendo così un nuovo record per il tempo in cui un animale può sopravvivere alla conservazione criogenica. Per prima cosa, il team di ricercatori ha individuato più di 300 campioni di sedimenti di permafrost di periodi e luoghi diversi in tutto l’Artico edi questistati poi portati nei loro laboratori dell’Università di Mosca per studiarli più attentamente. ...