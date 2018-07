Alcuni problemi per Monster Hunter World su PC | tutti i dettagli al 31 luglio

Problemi al display di Alcuni OnePlus 6 al sole : luminosità automatica impazzita : Se sotto la diretta luce del sole avete iniziato a riscontrare Problemi con il vostro OnePlus 6 sappiate che non siete i soli: trattasi di un disturbo che sta facendo molto discutere sulle community di assistenza, e che sembra abbia cominciato a manifestarsi a partire dall'aggiornamento alla versione OxygenOS 5.1.8 (quella la cui distribuzione è iniziata nel corso del mese di giugno). Non è possibile quantificare quante siano le unità coinvolte, ...

La barra di ricerca di Google ha problemi su Alcuni Pixel : Si stanno moltiplicando su Reddit le segnalazioni di utenti che lamentano problemi con la barra di ricerca di Google sulla schermata iniziale del proprio Pixel L'articolo La barra di ricerca di Google ha problemi su alcuni Pixel proviene da TuttoAndroid.

Evidenziati Alcuni problemi TIM con il piano Seven IperGo 30 GB : ritardi e non solo : Ci sono alcune segnalazioni in merito a problemi TIM da alcuni giorni a questa parte, con un focus specifico su un'offerta che è stata lanciata sul mercato durante il mese di agosto e che a quanto pare vede ancora alcuni utenti in attesa di ricevere la SIM. Mi riferisco al piano TIM Seven IperGo 30 GB, con cui coloro che hanno effettuato la portabilità del proprio numero si sono assicurati minuti illimitati e 30 GB per la connessione dati. Di ...

Alcuni utenti Iliad hanno problemi con le chiamate in entrata sotto rete 4G : Nei giorni scorsi numerosi utenti Iliad hanno iniziato a lamentare problemi con le chiamate in entrata sotto rete 4G. In breve, gli utenti risultano irraggiungibili e, di conseguenza, non riescono a ricevere le chiamate. Per il momento sono stati individuati dei modi per aggirare il fastidioso problema, ma la soluzione dovrà venire necessariamente da Iliad. L'articolo Alcuni utenti Iliad hanno problemi con le chiamate in entrata sotto rete 4G ...

Google conferma Alcuni problemi a Google Home e Chromecast - anche se sembrano limitati : Google conferma problemi di accesso a Google Home e Google Chromecast, senza però fornire informazioni dettagliate sulla natura del problema. L'articolo Google conferma alcuni problemi a Google Home e Chromecast, anche se sembrano limitati proviene da TuttoAndroid.

Recesso da Iliad Italia : modalità veloce online - per Alcuni troppi problemi? : Se siete insoddisfatti di Iliad Italia, potrete adesso richiedere il Recesso dal contratto in modo facile e veloce, seguendo una procedura online che vi porterà via solo pochi minuti. Come potete immaginare, si tratta di accedere al sito ufficiale del quarto operatore nazionale, e poi cliccare sulla voce 'La mia offerta', optando poi per il Recesso, e scegliendo contestualmente la modalità di rimborso desiderata (sono fondamentalmente due: ...

Alcuni utenti Iliad hanno problemi con chiamate e navigazione all’estero : Alcuni utenti Iliad stanno avendo problemi ad effettuare chiamate e navigare all'estero. Sono passate ormai due settimane dal debutto del nuovo operatore sul mercato italiano e se da una parte va riconosciuto che l'arrivo di Iliad ha costretto i concorrenti ad introdurre nuove e più vantaggiose offerte, d'altro canto la rivoluzione continua a subire rallentamenti. L'articolo Alcuni utenti Iliad hanno problemi con chiamate e navigazione ...

Alcuni Nokia 6.1 con l’aggiornamento di sicurezza di maggio hanno problemi WiFi : L'aggiornamento di sicurezza con le patch del mese di maggio pare che sia stata fonte di un fastidioso problema per tanti possessori del Nokia 6.1 L'articolo Alcuni Nokia 6.1 con l’aggiornamento di sicurezza di maggio hanno problemi WiFi proviene da TuttoAndroid.