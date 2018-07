Air Italy al MISE per discutere i 51 trasferimenti da Olbia a Malpensa

Air Italy. I sindacati dal prefetto : Call Center ritorna a tempo pieno. Sui trasferimenti nessuna apertura : "Auspichiamo conclude il documento che all'incontro la politica nazionale di concerto con quella regionale possano dare un impulso positivo all'ennesimo capitolo della dura vertenza Meridiana"

"Made in Italy" in grande spolvero al Farnborough Air Show : ... - Made in Italy in primo piano al salone aeronautico di Farnborough, in Inghilterra tra i più importanti e attesi appuntamenti per l'industria aerospaziale civile e militare di tutto il mondo. ...

Air Italy presenterà al Salone di Farnborough il secondo esemplare Boeing 737 MAX : Air Italy ha intenzione di presentare il suo nuovo Boeing 737 MAX alla prossima edizione dell'Airshow Farnborough International che si terrà nel Regno Unito dal 16 al 22 luglio . La consegna del nuovo ...

Air Italy : presenta nuovo 737 Max ad Airshow Farnborough (2) : (AdnKronos) – A giugno Air Italy ha inaugurato voli di lungo raggio che collegano Milano a New York quotidianamente e Miami quattro volte alla settimana. I nuovi collegamenti da Milano a Bangkok, Mumbai e Delhi inizieranno rispettivamente il 9 settembre, il 28 ottobre e il 30 ottobre. La rete Air Italy comprende anche voli internazionali diretti da Milano Malpensa ad Accra, Cairo, Dakar, L’Avana, Lagos, Mombasa, Mosca e ...

Air Italy. Partiti e sindacati uniti nel No ai trasferimenti del personale. Lunedì si avvia lo stato di agitazione : All'indomani del fallimento del vertice tra Regione Sardegna e direzione di Air Italy, il mondo politico e sindacale si schiera unito, trasversalmente, contro le decisioni aziendali che hanno dato il via alla procedura di trasferimento di 51 dipendenti da Olbia a Malpensa. Intanto, Lunedì ...

Air Italy tira dritto sull'"hub" a Malpensa : Nessun passo indietro per Air Italy, nata dalle ceneri di Meridiana e controllata da Qatar Airlines, che prosegue con la riorganizzazione, difendendo il previsto trasferimento di 51 dipendenti da ...

Air Italy. 'Ennesima ingiustizia a danno dei soli dipendenti sardi'. : Chiediamo l'attivazione immediata di un tavolo ministeriale alla presenza dei ministri Di Maio e Toninelli e confidiamo in tutta la politica locale e regionale affinché resti al fianco dei lavoratori ...

Continuità territoriale e Air Italy - vertice oggi a Roma con il ministro Toninelli : Già domani si terrà un altro tavolo tecnico. "È stato un incontro proficuo e operativo", ha detto il presidente della Regione Francesco Pigliaru al termine dell'incontro che si è tenuto oggi al Mit ...

Il Consiglio regionale ha approvato la risoluzione della Quarta Commissione sulla vicenda Air Italy. : ... compagnia che per i sardi negli anni è sostanzialmente diventata la compagnia di bandiera ; «oggi il mondo dei trasporti è cambiato e l'azienda ha strategie diverse, e forse in materia di trasporti ...

Assemblea a Olbia contro i trasferimenti Air Italy : Si prospetta un inizio di luglio critico all' Aeroporto di Olbia , dove mercoledì 4 luglio alle ore 15 è stata indetta un'Assemblea dei lavoratori ex Meridiana, per protestare contro i trasferimenti ...

Ferraro - Ceo di Smeralda Holding : Air Italy grande opportunità : Milano, 19 giu. , askanews, La compagnia aerea Air Italy, che ha preso il posto di Meridiana rappresenta una 'grandissima opportunità' per la Costa Smeralda. Lo ha detto Mario Ferraro, Ceo di Smeralda ...

Air Italy annuncia il nuovo volo Milano-Delhi : ... diventerà perciò anche un punto di collegamento tra le due megalopoli indiane servite e New York, fra l'Est e l'Ovest del mondo. Così facendo la nostra Compagnia pone le basi per raggiungere un ...

Air Italy annuncia il nuovo collegamento Milano-Dehli : Air Italy ha annunciato il nuovo Milano Malpensa " Delhi , quinta nuova destinazione intercontinentale servita dal suo hub lombardo nel 2018. Questo collegamento, attivo dal prossimo 28 ottobre, si va ...

Air Italy inaugura la tratta Milano-Miami : Continua ad aumentare l'offerta verso il Nord America di Air Italy. La compagnia aerea ha infatti inaugurato la tratta Milano Malpensa - Miami, che va ad aggiungersi al volo quotidiano già previsto ...