Aggressione Daisy Osakue | sindaco Moncalieri | clima di imbarbarimento

Beppe Grillo attacca i media per la copertura dell'Aggressione a Daisy Osauke : "L'unica cosa sensazionale è stata la mira del razzista" : Beppe Grillo commenta l'aggressione a Daisy Osauke, e lo fa a modo suo. "L'indignazione di un uovo in faccia, c'è quanto basta per restare paralizzati mediaticamente, l'unica cosa sensazionale è stata la mira del razzista di merda oppure il caso", scrive il comico su Facebook.Che poi se la prende con i media, rei di "portare la nazione verso il baratro", perché - scrive Grillo - "non avevo mai visto con i miei occhi un ...