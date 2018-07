Aggressione Daisy - esclusa aggravante razziale : Torino, 31 lug. – (Adnkronos) – La procura di Torino che indaga sull’ Aggressione subita la scorsa notte a Moncalieri dall’atleta ha aperto un fascicolo contro ignoti in cui ipotizza le lesioni senza l’ aggravante razziale . I magistrati che indagano sull’accaduto al momento non avrebbero ravvisato elementi che facciano supporre a un’ Aggressione di tipo razzista. Proseguono intanto le indagini dei ...

Aggressione Daisy : si indaga per lesioni - esclusa aggravante razziale : Aggressione Daisy: si indaga per lesioni, esclusa aggravante razziale Secondo la Procura di Torino, nell’ambito dell’inchiesta sulla vicenda dell’atleta italiana di origine nigeriana colpita da un uovo per strada a Moncalieri, non sono emersi elementi che facciano ipotizzare un episodio a sfondo ...