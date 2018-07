Aeroporto di Comiso | Spataro replica al sindaco Schembari

Ore decisive per l' Aeroporto di Comiso : Il sindaco di Comiso , Maria Rita Schembari interviene con una lunga dichiarazione sul futuro del l'aeroporto di Comiso . Sono ore decisive .

Aeroporto di Comiso e royalties : Abbate incontra Musumeci a Catania : Il sindaco di Modica Ignazioa Abbate ha incontra to a Catania il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci per Aeroporto di Comiso e royalties

Comiso - ghanese in Aeroporto con documento falso : arrestato : Un cittadino extracomunitario è stato fermato dalla Polizia di Stato all'aeroporto di Comiso perchè trovato in possesso di un documento falso.