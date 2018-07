Adesso Bassetti ammonisce | Basta alimentare le paure

ilgiornale

(Di martedì 31 luglio 2018) Il presidente della Conferenza episcopale italiana è tornato a parlare d'attualità. Il cardinale italiano Gualterio, attraverso un'intervista rilasciata a Repubblica, ha voluto ribadire l'esistenza di una forte preoccupazione all'interno dell'espiscopato italiano.La tempistica, forse, non è stata casuale. Il testo è stato pubblicato poco dopo l'emersione della notizia riguardante quanto accaduto a Daisy Osuake, campionessa italiana che è stata presa di mira dalla "banda dell'uovo" a causa del colore della sua pelle.Un atto vergognoso, che rientrebbe però in una vera e propria tendenza generale: quella di scaricare sullo straniero "l'insoddisfazione per problemi che hanno altra natura e che facciamo fatica ad affrontare". "Per questo - ha esordito l'arcivescovo di Perugia, che ha voluto ammonire sin da subito rispetto ai pericoli che staremmo correndo - se non stiamo attenti, ...