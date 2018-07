Abiy Ahmed | l' uomo che a 41 anni ha cambiato l' Etiopia in 100 giorni

Etiopia : premier Abiy Ahmed ad Asmara abbraccia presidente Eritrea : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Attentato in Etiopia : granata al comizio del premier Abiy Ahmed/ Ultime notizie : 83 feriti - 6 sono gravi : Attentato in Etiopia: granata sulla folla durante il comizio del premier Abiy Ahmed, messo subito in salvo. Ultime notizie: 83 feriti, 6 sono gravi. Arrestati 3 sospetti.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 17:05:00 GMT)

Almeno una persona è morta ad Addis Abeba nell’attacco durante il discorso del primo ministro Abiy Ahmed : Almeno una persona è morta nell’esplosione di una granata durante il discorso del nuovo primo ministro etiope Abiy Ahmed ad Addis Abeba, sabato mattina. La notizia è stata confermata dal ministro della Sanità Amir Aman. Abiy Ahmed, invece, è stato allontanato The post Almeno una persona è morta ad Addis Abeba nell’attacco durante il discorso del primo ministro Abiy Ahmed appeared first on Il Post.