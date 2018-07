Abbandona il cane in auto sotto al sole bollente | quando arrivano i soccorsi è troppo

Vede un cane Abbandonato in autostrada e non ci pensa due volte : ecco come lo salva : Ancora cani abbandonati in strada. Un gesto inumano e, vale la pena ricordarlo, anche legalmente perseguibile ma che soprattutto ora che è estate, continua a ripetersi. Un atto incivile, più volte pubblicamente condannato, ma purtroppo non ancora debellato. Il 29 luglio scorso, tanto per fare un esempio, la polstrada di Ponte a Poppi, Arezzo, allertata da una donna, è riuscita a mettere in salvo otto cuccioli di cani meticci e la loro ...

Cane con 8 cuccioli Abbandonati in A1 : animali soccorsi e salvati dalla Polstrada : finita bene la disavventura capitata a 7 cuccioli di Cane e alla loro mamma che, ieri pomeriggio, sono stati abbandonati sull'A1, nell'area di servizio Arno in direzione Roma. A salvarli sono stati ...

Palermo : carabinieri salvano 4 cuccioli di cane Abbandonati sulla statale : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - Quattro cuccioli di cane, abbandonati sulla SS 121 Palermo-Agrigento, sono stati tratti in salvo dai carabinieri. I cuccioli, probabilmente abbandonati poco prima da un automobilista, erano fermi e impauriti al centro della carreggiata. I militari hanno bloccato il traf

Abbandona un cane in strada e il cucciolo muore : ripreso dalle telecamere : Un'auto che arriva, un uomo in tenuta mimetica che scende dalla macchina e, controllando che non vi sia nessuno, apre il bagagliaio, prende in braccio un cane e, avvicinandosi al marciapiede, lo lascia cadere per terra, per poi...

AIDAA : ecco come soccorrere un cane Abbandonato : “Arriva l’estate e come ogni anno, anche se in maniera minore rispetto agli scorsi anni, si ripresenta il problema dell’abbandono dei cani, pratica criminale, ma per fortuna molto ridotta rispetto agli anni scorsi anche grazie alla microchippatura obbligatoria che interessa tutti i cani di proprietà“: lo spiega l’associazione animalista AIDAA in una nota. “Il fenomeno degli abbandoni è comunque ancora diffuso ...

Roma - solo e Abbandonato - cane anziano azzannato alla Muratella. La triste storia di Santino : Ormai anziano e stanco, avrebbe trovato tra pochi giorni una nuova casa e una famiglia adottiva. Ma Santino, questo il nome del cane, la storia non è a lieto fine. Perchè lasciato solo, abbandonato ...

Macabra scoperta a Viareggio : in una valigia Abbandonata c’era il cadavere di un cane : Ad aprire la valigia, che galleggiava nel canale Burlamacca, sono stati i militari della Capitaneria di porto. Dopo un controllo sul chip sottocutaneo è stata rintracciata la proprietaria, una donna residente in Svizzera che ha detto che il cane era morto per cause naturali e lei aveva affidatola carcassa a un rigattiere per farlo seppellire.Continua a leggere