A proposito di Alessia Polita | #51 leonessa sempre

(Di martedì 31 luglio 2018) Ve la ricordate la ragazza che correva con la sua Yamaha R6, rimasta vittima in un incidente nel 2013?aveva grinta da vendere. A 27 la sua vita è mutata totalmente. Una sentenza come una mazzata che ha colpito il suo spirito e il suo corpo. La dodicesima vertebra ha ceduto con il tremendo impatto nel circuito di Misano.ha ancora grinta da vendere e, malgrado tutto, lo spirito del guerriero èpresente in lei. Sono passati cinque anni, girare sul suo profilo Facebook è una gioia per lo spirito. Si possono leggere frasi come “Se guardò il cielo non ho voglia di rivedermi nei ricordi, ma progettare nuovi traguardi“, oppure “La vita è solo una questione di equilibri! “. Una donna dal grande temperamento, dalla grande forza di volontà che non molla mai. Ha sicuramente un grande staff di persone che la seguono e la ...