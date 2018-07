A me non interessa che Daisy Osakue sia italiana

Interessante offerta di Unieuro con HP : ma non è la sola : Ha fatto parlare di sé la recente proposta di Unieuro riguardante i notebook HP. La nota catena di negozi di elettronica ha lanciato un’offerta, valida fino alla fine di Agosto di quest’anno, con la quale è possibile, in pratica rottamare il proprio vecchio notebook e vederselo valutato fino a 200 Euro per l’acquisto di un nuovo notebook o 2in1 HP. L’offerta è valida con qualunque notebook, di qualunque marca e modello, ...

Mercato NBA – non solo Carmelo Anthony - Houston Rockets alla ricerca di alcuni profili interessanti : Nonostante Carmelo Anthony sia in fase di definizione, il Mercato NBA degli Houston Rockets non finisce qui: texani alla ricerca di alcuni difensori, ma prima va ceduto Anderson Gli Houston Rokets sono forse l’unica big ancora alla ricerca delle ultime pedine in grado di completare il proprio roster. Con l’arrivo di Carmelo Anthony, ormai in fase di definizione, la franchigia texana è attiva sul Mercato NBA alla ricerca di alcuni difensori ...

Napoli - Ancelotti fiducioso per la stagione : «Cavani? non m'interessa» | Video : «Abbiamo lavorato bene, è un gruppo sano che non ha avuto alcun intoppo a parte gli stop di Zielinski e Meret, ma per il resto sono soddisfatto». Carlo Ancelotti non sorride...

Manchester City - Guardiola : 'Pjanic non ci interessa' : NEW YORK, Stati Uniti, - ' Pjanic è un giocatore della Juventus e non siamo interessati. È un top player ma non ci interessa '. Pep Guardiola prova a mettere fine alle voci di mercato che vorrebbero ...

MotoGp – Dal futuro di Pedrosa al potenziale di Lorenzo - Puig sincero : “Ducati? non mi interessa cosa pensassero” : Alberto Puig e il futuro della Honda: dall’idea di Pedrosa tester alle ambizioni con Jorge Lorenzo Ancora una settimana di vacanza per i piloti della MotoGp: il mondo a due ruote tornerà protagonista ad agosto per un mese di fuoco. Una brevissima pausa estiva quindi per ricaricare le energie e riordinare le idee prima della fase decisiva del campionato. Intanto, c’è chi guarda già al futuro e pensa a quello che si prospetta un ...

'non ci interessa' : Salvini ha respinto la proposta di indennizzo europeo per i migranti : 'Apprezziamo il lavoro dell'Italia e il vostro sostegno al fine di una partnership strategica, politica e di sicurezza tra Italia e Libia' ha detto al-Sarraj, nel corso di un colloquio durato circa ...

Mr. Li - lettera contro Elliott : 'Fondo avvoltoio : non è davvero interessato al Milan. Investiti 880 milioni nel club' : ... deriva dalla mia passione per la squadra e dalla mia convinzione circa il potenziale economico di un investimento in una delle più nobili squadre di calcio al mondo. Fino al 30 giugno 2018, ho ...

F1 – Raikkonen - il Mondiale e la lite Ferrari-Mercedes : “non sono per nulla interessato” : Le sensazioni di Kimi Raikkonen alla vigilia del Gp di Germania: il finlandese non si ritiene fuori dai giochi Tutto pronto ad Hockenheim per il Gp di Germania, undicesimo appuntamento della stagione 2018 di F1. I piloti hanno incontrato oggi la stampa, per raccontare le sensazioni con le quali arrivano alla gara tedesca. Reduce dal terzo posto di Silverstone, Kimi Raikkonen non si ritiene fuori dalla lotta per il titolo: “non so ...

“non mangiatelo - restituitelo!”. Coop ritira il prodotto dagli scaffali : ecco marca e lotto interessati : Come comunica anche il sito del Ministero della Salute, i supermercati Coop hanno ritirato un prodotto dagli scaffali per la possibile presenza di glutine non dichiarato in etichetta. Si tratta del passatino di lenticchie biologico Babykiss ora richiamato dalle Cooperative Consorzio Nord-Ovest, UniCoop Firenze e UniCoop Tirreno. Il lotto è contrassegnato dal codice L05271 con scadenza al 21 febbraio 2019 e il rischio riguarda persone ...

Akragas - Firetto : la città è povera - ai grossi imprenditori non interessa : La politica non può sostituirsi all'impresa, Avrebbero dovuto chiamarmi prima. Akragas questione politica ? Il Sindaco Firetto non è d'accordo. 'Non vedo cosa potrebbe fare la politica e il sindaco di una città con le casse vuote. Mi sono speso in tutti questi anni " ha dichiarato il primo cittadino al GDS " per fare quanto era nelle mie possibilità. Abbiamo messo a ...

Mondiali Russia 2018 - Griezmann mette le cose in chiaro : “il Pallone d’Oro non mi interessa - voglio la Coppa” : L’asso francese è concentrato solo sulla finale di Mosca, sottolineando come non gli interessi minimamente vincere il Pallone d’Oro Il francese Antoine Griezmann ha dichiarato oggi che il Pallone d’Oro è qualcosa che non gli passa per la testa prima della finale di Coppa del Mondo di domenica contro la Croazia. “Non mi interessa minimamente“, ha detto l’attaccante ventisettenne in conferenza stampa. ...

