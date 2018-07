A giugno torna ad aumentare la disoccupazione | è al 10 | 9%

Istat - a giugno torna a salire la disoccupazione : MILANO - Battuta d'arresto per il mercato del lavoro a giugno. Secondo i dati diffusi dall'Istat il tasso di disoccupazione, cioè il numero di persone che cercano un impiego sul totale della forza ...

Mutui e surroghe tornano a crescere : +3 - 6% a giugno : A giugno tornano a crescere le richieste di Mutui e surroghe, +3,6%, contro un primo semestre dell'anno che ha visto un calo complessivo delle interrogazioni, -4,4% rispetto allo stesso periodo del ...

Lotto/ Estrazioni 10eLotto e Superenalotto - numeri vincenti 30 giugno 2018 : sono tornati i ‘tris disertori’ : Estrazione del Lotto e SuperenaLotto del 30 giugno: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.78/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 17:30:00 GMT)

LOTTO/ Estrazioni 28 giugno 2018 - numeri vincenti Superenalotto e 10eLotto : torna il 60 a Milano! : Estrazione del LOTTO e SuperenaLOTTO del 28 giugno: 10eLOTTO, numeri vincenti del concorso Sisal n.77/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 16:07:00 GMT)

Telegram down 27 giugno - ancora una volta - torna a funzionare : Telegram down, di nuovo, oggi 27 giugno a partire all’incirca dalle 13 e da qualche minuto è tornato a funzionare. Un’interruzione di un paio d’ore in Europa e Medio Oriente ha bloccato gli utenti dell’app di messaggistica istantanea che fa della sicurezza e della privacy il suo punto di forza e d’orgoglio. Telegram ancora down per un paio d’ore Sono passati circa due mesi dall’ultima interruzione ...

Una Vita Anticipazioni 27 giugno 2018 : Leonor torna a casa in compagnia di una misteriosa donna : Leonor è tornata a casa ma è molto strana mentre Simon lascia Elvira senza darle alcuna spiegazione.

Maltempo al Sud - nubifragi e tornado per un rarissimo ciclone tropicale sul mar Jonio : “nessun precedente a giugno - è uno sconvolgimento climatico” : 1/10 Le immagini dal satellite stamattina ...

Repubblica Ceca : fiducia economia torna a crescere in giugno : Secondo quanto comunicato dal ?eský statistický ú?ad , l'ente nazionale di statistica di Praga, , l'indice della fiducia sull'economia è tornato a crescere in Repubblica Ceca in giugno dopo la frenata registrata in maggio, riavvicinandosi ai massimi di 15,8 punti del maggio 2008. L'indice è infatti salito nel mese in ...

Tennis - ATP Ranking (25 giugno) : Rafael Nadal torna in vetta - Fabio Fognini il numero uno italiano : La sconfitta nella finale di Halle (Germania) costa caro allo svizzero Roger Federer. L’elvetico, ko contro il croato Borna Coric, perde infatti la vetta del Ranking a vantaggio del suo amico/rivale Rafael Nadal. Lo spagnolo, a riposo dopo l’undicesima vittoria del Roland Garros, riprende lo scettro avendo però appena 50 punti di vantaggio su Roger. Da segnalare poi lo scambio di posizioni tra Marin Cilic, ora numero cinque, ed il ...

Putignano - street food e spettacoli : dal 29 giugno al 1 luglio torna 'Beer in the cave' : Dissetiamoci questo ultimo weekend di giugno con la quarta edizione dell'evento che rende il Parco Grotte di Putignano, con la sua location incontaminata, il luogo ideale per celebrare l'inizio dell'...

LOTTO/ Estrazioni di oggi 10eLotto e Superenalotto 23 giugno 2018 : il 6 è tornato - vinto il Jakpot di 51 mln! : Estrazione del LOTTO e SuperenaLOTTO di oggi 23 giugno: 10eLOTTO, numeri vincenti del concorso Sisal n.75/2018: ultime notizie, vinto il Jakpot da 51 milioni con il 6(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 23:33:00 GMT)

centro culturale s. chiara * FESTE VIGILIANE 2018 : Sabato 23 giugno torna ' LA MAGICA NOTTE ' con il Tribunale di Penitenza - Vigiliane Play ... : ... il "Teatrino delle marionette speciale LIS", a cura de Il Teatrino dell'Albero Parlante, animazione, truccabimbi, babydance e spettacoli di bolle di sapone con "Trucchetta & Palloncio, e tanti ...

MacGyve/ Anticipazioni : torna stasera su Rai2 con la seconda puntata (21 giugno) : MacGyver, le Anticipazioni e le informazioni utili della seconda stagione che ha preso il via la scorsa settimana: torna stasera su Rai2 con la seconda puntata (21 giugno 2018).(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 10:31:00 GMT)