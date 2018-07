A giugno torna a salire la disoccupazione | 10 | 9% | Record per i contratti a termine

La disoccupazione è tornata a salire a giugno. I numeri dell'Istat : Dopo tre mesi di crescita, la stima degli occupati registra a giugno un calo dello 0,2% rispetto a maggio, pari a 49 mila unità. Lo comunica l'Istat informando che il tasso di occupazione scende al 58,...

La disoccupazione torna a salire : 10 - 9 per cento a giugno - dice l'Istat : La disoccupazione “torna ad aumentare”, con un tasso che sfiora l’11 per cento. A giugno, comunica l’Istat, le persone in cerca di occupazione sono aumentate del 2,1 per cento (ovvero più 60mila), dopo tre mesi di crescita. Il tasso di disoccupazione sale al 10,9 per cento, in aumento di 0,2 punti p

Mutui e surroghe tornano a crescere : +3 - 6% a giugno : Teleborsa, - A giugno tornano a crescere le richieste di Mutui e surroghe, +3,6%, contro un primo semestre dell'anno che ha visto un calo complessivo delle interrogazioni, -4,4% rispetto allo stesso ...

Lotto/ Estrazioni 10eLotto e Superenalotto - numeri vincenti 30 giugno 2018 : sono tornati i ‘tris disertori’ : Estrazione del Lotto e SuperenaLotto del 30 giugno: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.78/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 17:30:00 GMT)

LOTTO/ Estrazioni 28 giugno 2018 - numeri vincenti Superenalotto e 10eLotto : torna il 60 a Milano! : Estrazione del LOTTO e SuperenaLOTTO del 28 giugno: 10eLOTTO, numeri vincenti del concorso Sisal n.77/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 16:07:00 GMT)

Telegram down 27 giugno - ancora una volta - torna a funzionare : Telegram down, di nuovo, oggi 27 giugno a partire all’incirca dalle 13 e da qualche minuto è tornato a funzionare. Un’interruzione di un paio d’ore in Europa e Medio Oriente ha bloccato gli utenti dell’app di messaggistica istantanea che fa della sicurezza e della privacy il suo punto di forza e d’orgoglio. Telegram ancora down per un paio d’ore Sono passati circa due mesi dall’ultima interruzione ...