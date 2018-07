A giugno più giovani disoccupati : tra i 15 e 24 anni il 32 - 6% non lavora : Il tasso di disoccupazione generale si attesta al 10,9%. In un mese cresciute del 60% le persone in cerca di lavoro: oggi sono 2,866 milioni. Gli occupati scendono dello 0,2%: meno uomini e over 35 impiegati

Stati Uniti : deficit bilancia merci sale più delle stime a giugno : Nel mese di giugno, la bilancia merci statunitense, il dato che misura il saldo tra il valore delle merci esportate e di quelle importate, ha segnato un rosso di 68,3 miliardi di dollari. Il dato ...

Adesso i libici fanno più salvataggi delle Ong. E la rotta italiana da giugno è quasi chiusa : Roma I dati parlano chiaro: i libici, quanto a salvataggi in mare, stanno ottenendo i risultati sperati. Nell'arco di un anno sono, infatti, 140 gli eventi Sar condotti e 15.584 i migranti soccorsi da ...

Imprese : a giugno 31mila in più - in aumento anche le cessazioni : "Nonostante le incertezze legate al rallentamento dell'economia - ha sottolineato il presidente di Unioncamere Carlo Sangalli - gli italiani continuano a scegliere di fare impresa. Ma registriamo che ...

Salone di Detroit - niente più freddo e gelo. Dal 2020 si farà a giugno : Era solo questione di tempo prima che accadesse: dal 2020, il North American International Auto Show (NAIAS), conosciuto anche come Salone di Detroit, si terrà a giugno e non più a gennaio. Un cambiamento importante per un motorshow nato nel 1907 e sopravvissuto fino a oggi a una guerra mondiale, alla crisi economica del 2007 e, indirettamente, al dieselgate del 2015, che ha messo in corsa il settore automotive verso l’elettrificazione di massa ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 luglio : Migranti : meno morti dell’anno scorso - ma a giugno sono di più : l’analisi A giugno si inverte il trend: meno sbarchi, ma più morti Numeri – Nel 2018 emigrare verso l’Italia è più difficile e anche più pericoloso: finora i numeri assoluti dei decessi erano inferiori rispetto al 2017 , non il mese scorso: 564 vs 529 di Antonio Massari Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il profeta. “Prenderò un aereo per una missione sportivo-politica: vado in Russia a vedere la finale dei mondiali e ...

Android 7.0 Nougat è stata la versione Android più utilizzata dagli italiani durante giugno 2018 : Android 7.0 Nougat si è rivelata essere la versione dell'OS Android più presente sugli smartphone degli italiani durante il mese di giugno 2018. L'articolo Android 7.0 Nougat è stata la versione Android più utilizzata dagli italiani durante giugno 2018 proviene da TuttoAndroid.

GTA V è stato il gioco più scaricato sul PS Store a giugno : Fin dai tempi della sua pubblicazione su PS4 e Xbox One, Grand Theft Auto V è sempre stato in testa alle classifiche di vendita, sia digitale che fisica. Addirittura sopra titoli del calibro di FIFA 18 e God of War.Come potete vedere dalle classifiche che riportate da Dualshockers, noterete i vincitori del mese passato, ovvero su PS4 GTA V, Job Simulator per PSVR e Stardew Valley su Vita.PS4 Read more…

Treni : ecco il report dei controlli di giugno. Climatizzazione e informazioni le pecche più frequenti : 85 su 390 sono i Treni che, nel solo mese di giugno, sono stati controllati lungo la tratta Firenze-Arezzo-Chiusi-Roma. A riportarlo sono ancora una volta i dati emersi dalle ispezioni del personale ...

Gli Smartphone più potenti di giugno 2018 sono … Addio gamma 2017 : Un Addio prematuro lo danno tutti i top di gamma del 2017 nella classifica di AnTuTu che vede tra i 10 Smartphone più potenti di Giugno 2018 solo dispositivi commercializzati in quest’anno Smartphone più potenti di tutti secondo AnTuTu [Giugno 2018] Sebbene non sia la classifica reale degli Smartphone più potenti in assoluto, la Top […]

Mutui - richieste in aumento a giugno dopo più di un anno in negativo : ROMA - Gli italiani tornano a fare richiesta di Mutui e surroghe per comprare la casa. A giugno le domande per l'acquisto di immobili, uno dei segnali di ripresa economica, sono salite del 3,6% dopo ...

Clima record - giugno 2018 rovente : è stato il secondo più caldo di sempre : Clima pazzo in questo 2018, ma non mancano i record. Il mese di Giugno è stato il secondo più caldo mai registrato a livello globale: è stato superato di appena 0,06 gradi solo dal Giugno 2016. Anche in Europa si sono registrate temperature ben oltre la norma, dopo un maggio di caldo record che ha arroventato soprattutto la Scandinavia, mentre la parte mediterranea veniva flagellata da piogge e temporali più abbondanti della media. Lo ...

Economia Usa crea piú posti di lavoro delle attese a giugno - +213 mila - : Nel mese di giugno l'Economia Usa ha creato nel settore non agricolo 213 mila nuovi posti di lavoro. Un livello superiore alle attese degli analisti che si aspettavano un incremento pari a +195 mila. Si attesta al 4% il ...