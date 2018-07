A Foa per diventare presidente Rai non resta che convincere Berlusconi

Rai - Marcello Foa quasi ko per la presidenza : al suo posto Giampaolo Rossi? : Il nome di Marcello Foa per la presidenza della Rai, tra i veti del Pd e le bizze di Forza Italia, sembra davvero essere vicino ad affondare. Restano un paio di giorni per capire se è possibile ancora ...

La carta Rossi per la presidenza Rai. Ma serve il passo indietro di Foa : Ora Fi vuole dignità politica, innanzitutto. E la sola maniera per ottenerla sembra il passo indietro di Foa. Altrimenti, si andrebbe allo stallo. Uno scenario che sancirebbe anche ufficialmente la ...

"Foa lavora per Berlusconi - passa Che errore se torna il Nazareno..." : Rai, intervista di Affaritaliani.it ad Alessandro Morelli, responsabile Comunicazione della Lega. "Foa è la persona migliore in questa fase storica e culturale per rilanciare un'azienda ferma come la Rai" Segui su affaritaliani.it

Marcello Foa - cosa chiede Silvio Berlusconi per eleggere il presidente della Rai : Stando ai numeri su cui possono contare oggi Lega e M5s in Commissione di Vigilanza Rai, le speranze che Marcello Foa sia votato come prossimo presidente della Rai sono poche, ma non pochissime. La ...

Alessandro Di Battista difende Marcello Foa : "Criticato per le sue idee - è fascismo" : "Che cos'è il fascismo ai giorni nostri? Andare in camicia nera per ricordare un regime - grazie a Dio - morto e sepolto? Pronunciare frasi senza senso su fantomatiche "pacchie finite" per provocare i giornali che puntualmente ci cascano? Ma per favore! Oggi il fascismo è l'omologazione al pensiero dominante, è il primato della finanza sulla politica, dei mercati sulla carne e sul sangue delle persone". Lo scrive, in un post ...

"Foa inadeguato perché sovranista? Ma sovranità non è una parolaccia" : "Marcello Foa, la sua storia parla da sé. E' una persona di totale indipendenza ed e' sempre stato un po' fuori dal coro". Lo ha detto il vicepremier, Luigi Di Maio a Omnibus su La7. "La Rai - aggiunge - è un'istituzione che adesso ha bisogno di stimoli". "Io mi aspetto di capire quali siano le vere ragioni per non votarlo come presidente della Rai. E' un allievo di ...

Su Foa il centrodestra potrebbe rompere un'alleanza che dura da un quarto di secolo : Matteo Salvini non intende soprassedere davanti alle crescenti 'picconate' di Silvio Berlusconi al governo M5s-Lega. Va pur bene essere 'zen', come descrive di frequente il suo atteggiamento, ma la pazienza del vice premier ha un limite. E se Forza Italia voterà con il Pd contro la nomina di Marcello Foa alla presidenza della Rai - ha fatto sapere il 'capitano' leghista agli alleati di centrodestra -, ...

Polemiche per le nomine dei vertici Rai - a rischio la presidenza di Foa. Dal Pd appello a Fi : 'non lo votate' : Opposizioni all'attacco dopo la scelta del governo del giornalista per la presidenza Rai. Pressing del pd: 'faremo di tutto per fermare la sua nomina'. Mercoledì il vedretto della Commissione di ...

"Per ora Forza Italia vota no". L'elezione di Foa è a rischio : Il nodo presidenza Rai si scioglierà, forse, mercoledì, e la conferma di Marcello Foa dipenderà tutta dalle scelte di Forza Italia e di Silvio Berlusconi. Mercoledì mattina si riunisce infatti la ...

Forza Italia 'per ora' è contraria. Foa potrebbe non avere i numeri : È il momento della buona politica, non servono inutili prove muscolari'. Dopo Salvini ieri che si era detto 'molto soddisfatto' dell'accordo sui vertici della Rai, che ha portato anche alla nomina di ...

Forza Italia "per ora" è contraria. Foa potrebbe non avere i numeri : È battaglia sul nome di Marcello Foa per la presidenza Rai: il Pd attacca in vista del voto della commissione di Vigilanza, che deve dare un parere vincolante, e chiede a Fi di unirsi all'opposizione. Dagli azzurri i segnali non sono positivi, ma tutti attendono la riunione prevista per mercoledì a san Macuto. Contro il giornalista, indicato dal governo alla presidenza della Rai, il Pd ha annunciato che ...

Rai - Mulé a Tgcom24 : 'Metodo errato - Foa dimostri di essere super partes' : Opposizioni contro la nomina di Marcello Foa indicato alla presidenza della Rai. "Il metodo utilizzato dal governo ci ha sorpreso. Trattandosi di individuare e proporre una figura di garanzia era ...

Nomine Rai - appello del Pd a Forza Italia contro Foa alla presidenza Gelmini : «Per ora FI vota no» : Le opposizioni annunciano battaglia contro la nomina a presidente della Rai del giornalista Marcello Foa , come successore di Monica Maggioni. E il Pd fa appello a Forza Italia perché voti contro la ...