A 80 anni torna sulla Grande Cima

Deadwood torna dopo 12 anni - in versione film : A volte ritornano. E così, in questa nuova ondata di revival, si è inserito anche Deadwood. Ebbene si, proprio la serie tv cult interrotta bruscamente nel 2006 dopo tre stagioni, nonostante ne fosse prevista una quarta (dato il successo). Non solo, infatti, era molto seguita ma era amata dalla critica e si era aggiudicata ben undici Emmy. Quindi perché tutto sarebbe finito all’improvviso? Si è parlato di ascolti troppo bassi rispetto alle ...

Alcuni vermi sono tornati in vita dopo 42mila anni : dopo ben 42mila anni, Alcuni vermi rimasti sepolti nel permafrost dell’Artico sono tornati in vita. È questa la scoperta straordinaria appena fatta dai ricercatori dell’Istituto russo di scienze della terra di Mosca e del Dipartimento di geoscienze dell’Università di Princeton (New Jersey) che hanno raccontato sulle pagine di Doklady Biological Sciences come questi vermi cilindrici, chiamati nematodi, abbiano ricominciato dopo ...

Mara Venier torna a Domenica In : “Mi prendo la mia rivincita. Quattro anni fa ero una vecchia da rottamare e adesso eccomi di nuovo qui” : “Tiè! Quattro anni fa ero una vecchia da rottamare e adesso eccomi di nuovo qui, pronta a condurre Domenica In. Che goduria…”. È una Mara Venier senza freni a parlare dalle colonne de Il Messaggero. Dopo la lunga assenza, Mara è pronta a riprendere il timone della Domenica pomeriggio di Rai 1 per la decima volta e si toglie qualche sassolino dalla scarpa: “Voglio chiudere il cerchio. Ogni direttore è giusto che faccia le ...

Rosy Abate 2/ Foto - al via le riprese : Giulia Michelini torna a vestire i panni della Regina di Palermo : In tanti l'attendevano, ed ecco che la conferma è arrivata. Oggi sono iniziate le riprese di Rosy Abate 2, lo spin off di "Squadra Antimafia" con la bravissima Giulia Michelini(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 13:01:00 GMT)

Sciatore 'riemerso' dopo 64 anni - l'antropologa forense : 'Ora potrà tornare finalmente a casa' : Il cold case del misterioso Sciatore riemerso dal Cervino è stato risolto dopo 64 anni. L'uomo ora ha un nome: Henri Joseph Leonce Le Masne . Tgcom24 ha parlato con Chantal Milani , l' antropologa e ...

Zimbabwe - viaggio tra gli agricoltori bianchi tornati nelle fattorie dopo 18 anni : Il padre Robert scruta i campi all'orizzonte, le enormi distese di tabacco, di cui lo Zimbabwe è uno dei principali esportatori al mondo sia per qualità che per quantità. 'Spero un giorno di poter ...

Japasseri torna alla vittoria dopo 16 anni : Grazie Sulmona e grazie soprattutto a coloro che organizzano questa suggestiva manifestazione, conosciuta in tutto il mondo e che fa onore alla città di Sulmona e all'intero Abruzzo'. Dal palazzo ...

Boxe - Giovanni De Carolis torna e vince il titolo italiano. L’ex Campione del Mondo batte Roberto Cocco : Giovanni De Carolis è tornato alla grande e con pieno merito ha conquistato il titolo italiano dei pesi supermedi. L’ex Campione del Mondo ha sconfitto nettamente Roberto Cocco con verdetto unanime dei giudici che hanno ampiamente premiato il romano (100-90; 100-89; 99-90). Tutto estremamente facile per l’allievo di Italo Mattioli che ha dominato il match disputato sul ring del Centro Sportivo Giulio Onesti di Roma. De Carolis, che ...

«Torna al tuo paese» e in sette picchiano un senegalese di 19 anni nel Palermitano : L’aggressione razzista è avvenuta a Partinico, il giovane, che lavora come cameriere, ha denunciato il fatto ai carabinieri che stanno cercando il branco

La vecchia bufala dei raggi cosmici torna a girare : “Non lasciare il telefono vicino al corpo - può causare danni terribili” : Ieri tutti con il naso all’insù per la strepitosa eclissi lunare, la più lunga del XXI secolo, oggi invece tutti con il naso all’ingiù, fissi sui nostri cellulari per il rischio radiazioni causate da pericolosissimi raggi cosmici. Accanto agli scatti della spettacolare luna rossa che ieri ha riempito i cieli di tutto il mondo e milioni di obiettivi di macchine fotografiche, ad inondare gruppi e chat di WhatsApp prima e anche dopo l’eclissi è la ...

Veneto - Regione : destinate risorse per i danni del tornado nella Riviera del Brenta : E’ stata pubblicata ieri sul BUR la delibera regionale che definisce i criteri e la rimodulazione delle percentuali in modo da consentire il completo utilizzo delle risorse destinate al ristoro dei danni provocati dal tornado nel 2015 nei territori delle Riviera del Brenta. In attuazione di vari provvedimenti regionali e dello Stato, tra cui la Legge Regionale 13/2015, sono stati infatti avviati diversi finanziamenti per far fronte agli ingenti ...

Calciomercato Empoli - torna Fulignati : contratto di tre anni : Empoli - L' Empoli riporta a casa Andrea Fulignati a costo zero. Il portiere, nato nella città toscana, ha giocato l'ultima stagione a Cesena, contribuendo alla salvezza. In passato ha difeso i pali ...

'Animal House' compie 40 anni : il film cult torna su Mediaset : Il periodico ha inoltre generato film, show radiofonici, spettacoli teatrali, dischi e libri. Pausini le canta di santa ragione a Beyoncé - LEGGI Realizzato con soli 2.8 milioni di dollari, National ...