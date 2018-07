8 serie su Netflix e Amazon che devi recuperare durante l' estate

8 serie tv su Netflix e Amazon che devi recuperare durante l'estate : NANETTE, 2018 , Netflix, Unico suggerimento che non troverete nella categoria delle serie tv, ma in quella degli spettacoli di stand up comedy. In realtà non dovrebbe essere nemmeno lì, e fin dal ...

La necessità di una terza stagione di Tredici difesa da Netflix - che ammette : “serie controversa fin dall’inizio” : Alla presentazione dei contenuti della nuova stagione alla stampa durante il TCA 2018, Netflix ha difeso la decisione di produrre la terza stagione di Tredici, nonostante le tante polemiche suscitate dalla serie sin dal suo debutto sulla piattaforma. La vice presidente dei Contenuti Originali Netflix Cindy Holland ha risposto alle domande sulla necessità di far proseguire la serie che tratta il tema del bullismo e del suicidio tra gli ...

Maniac - la nuova serie Netflix con Emma Stone e Jonah Hill : Il primo trailer di Maniac non fa che aumentare l’attesa della nuova serie Netflix, Maniac, che si annuncia come l’evento di questo 2018 visto che schiera alla regia Cary Fukunaga mentre il cast vede al centro Emma Stone e Jonah Hill. Insomma il colosso dello streaming gioca molto forte visto che al comando della serie è stato chiamato lo stesso regista della prima stagione di True Detective, mentre il cast è fatto di attori che ...

Isabella Ferrari a Blogo : "La serie Baby su Netflix non è una storia tranquillizzante - non è per Rai1" : Ospite premiata a Le Giornate del Cinema di Maratea, Isabella Ferrari ha parlato del suo passato televisivo e del suo presente tra cinema e Netflix. L'attrice, infatti, è tra le protagoniste di Baby, la serie (seconda produzione originale italiana di Netflix, dopo Suburra) ispirata al caso delle Baby squillo dei Parioli.Sarò la madre di una delle adolescenti protagoniste, è un ruolo che desideravo da tanto. Perché una vicenda del genere è ...

La trama della nuova serie Maniac su Netflix con Emma Stone che promette di diventare un’ossessione già dal trailer (video) : Sarà una commedia dark con un cast all-star la grande scommessa di Netflix, che ha rilasciato il trailer teaser della nuova serie Maniac con Jonah Hill ed Emma Stone disponibile in streaming dal 21 settembre. I due attori appaiono seduti ad un tavolo uno di fronte all'altra mentre si fissano inermi e diversi colori si alternano sullo sfondo mentre una voce fuori campo spiega allo spettatore che la mente "può essere aggiustata". Un teaser ...

White Lines è la nuova serie Netflix dai produttori de La Casa di Carta su un mistero a Ibiza tra lusso e omicidi : Dopo il clamoroso e certamente inatteso riscontro mondiale del cult di Alex Pina, arriva White Lines, una nuova serie Netflix dai produttori de La Casa di Carta. L'annuncio, insieme a tanti altri come lo slittamento di Stranger Things 3 all'estate 2019 o la data della première del reboot Sabrina Vita da Strega, è arrivata alla conferenza stampa al TCA 2018 di domenica, coi primi dettagli sulla serie drammatica/mistery che racconterà la ...

Ecco il trailer di debutto della seconda stagione della serie Netflix dedicata a Castlevania : La seconda stagione della serie animata prodotta da Netflix e dedicata alla saga di Castlevania ha finalmente una data di debutto, riporta Eurogamer.La stagione 2 di Castlevania uscirà su Netflix Italia il 26 ottobre 2018, e in occasione del lancio è stato caricato un interessante trailer che possiamo vedere qui di seguito:Il trailer HD si trova sul canale YouTube ufficiale di Netflix italia, si tratta di un trailer sottotitolato in italiano e ...

Locke & Key - Netflix ordina la serie tv mollata da Hulu : Dove gli altri si fermano, arriva Netflix a "salvare" la situazione. Sempre in cerca di nuovi contenuti la piattaforma di streaming continua nella produzione di serie tv originali, salvando progetti chiusi o addirittura abbandonati da altri. Come nel caso di Locke & Key.A quattro mesi di distanza dalla decisione di Hulu di non ordinare la serie tv tratta dal fumetto omonimo, Netflix decide di subentrare e dare ufficialmente il via ...

Arriva la nuova serie spagnola Elite di Netflix con gli attori de La Casa di Carta : trama e foto del cast : Già presentata come una delle novità di punta della nuova stagione, la nuova serie Elite di Netflix debutterà in catalogo il prossimo autunno con un cast appena ufficializzato che comprende molti volti noti, soprattutto per gli spettatori de La Casa di Carta. La nuova produzione originale spagnola di Netflix, la prima dopo l'enorme successo de La Casa de Papel che ha spinto il colosso dello streaming a siglare un accordo con Atresmedia per ...

Elite - ecco il cast della nuova serie su Netflix : ROMA - Netflix annuncia oggi il cast della produzione originale spagnola Elite attraverso alcune foto, tra cui alcuni selfie, dei protagonisti. La serie in 8 episodi debutterà su Netflix in autunno in ...

Shonda Rhimes e Netflix annunciano le serie in produzione : Netflix e Shondaland, annunciano la prima selezione di serie tv che verranno realizzate da Shonda Rhimes, Betsy Beers e il loro team, che debutteranno in esclusiva su Netflix. Di seguito i progetti di Shondaland che debutteranno in esclusiva su Netflix (tutti i titoli sono ancora provvisori): Progetto Shonda Thimes (senza titolo): basata sull’articolo del New York Magazine “Come Anna Delvey ha ingannato i festaioli di New York”, la serie ...

Netflix e Shondaland - nuove serie tra storia - politica e commedia : Netflix, il più grande servizio di intrattenimento via internet del mondo, e Shondaland, annunciano la prima selezione di serie tv che verranno realizzate da Shonda Rhimes, Betsy Beers e il loro team, ...

Il pop di Shonda Rhimes arriva su Netflix. Ecco le otto nuove serie TV in lavorazione : Shonda Rhimes Al via l‘era Netflix per Shonda Rhimes. Netflix e la casa di produzione Shondaland hanno annunciato la prima selezione di serie tv realizzate per il servizio streaming dalla “mamma” di Grey’s Anatomy. Un buon colpo commerciale, quello di assicurarsi le prestazioni in esclusiva della Rhimes, che sembra andare di pari passo con una nuova strategia del servizio streaming di strizzare sempre di più ...