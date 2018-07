1500 Minuti - 50 SMS E 50 Giga A 7 euro Al Mese Con Kena Summer : Arriva la nuova tariffa Kena Summer : 1500 Minuti , 50 SMS e 50 GB di traffico dati in 3G a 7 € al Mese per contrastare Iliad e Ho. Mobile. Offerte Kena Mobile Agosto 2018 Kena Mobile Offerte: ecco Kena Summer , con 1500 Minuti , 50 SMS E 50 Giga A 7 euro Al Mese Torniamo nuovamente a parlare […]

Kena Mobile potrebbe sfidare Iliad e ho. Mobile con 50 GB di Internet - 1500 Minuti e 50 SMS a 6 - 90 euro al mese : Kena Mobile dovrebbe provare a mettere il bastone fra le ruote a Iliad e a ho. Mobile con la nuova offerta Kena Summer, che per contenuti e costi dovrebbe richiamare molto da vicino le offerte dei due operatori menzionati.-- Kena Summer, infatti, dovrebbe includere 1500 minuti di chiamate verso tutti, 50 SMS verso tutti e, rullo di tamburi, 50 GB di traffico dati Internet da utilizzare con la rete 3G (presto anche 4G) di TIM al costo ...

1500 Minuti - 1500 SMS E 30 Giga A 5 euro Al Mese Con Kena Mia 30GB : Arriva la nuova tariffa Kena Mia 30GB : 1500 Minuti , 1500 SMS e 30 GB di traffico dati in 3G a 5 € al Mese per contrastare Iliad e Ho. Mobile. Offerte Kena Mobile Luglio 2018 Kena Mia 30GB : 1500 Minuti , 1500 SMS E 30 Giga A 5 euro Al Mese Torniamo nuovamente a parlare di Kena Mobile, operatore low […]

1500 Minuti - 1500 SMS E 30 Giga A 5 euro Al Mese Con Kena Mia 30GB : Arriva la nuova tariffa Kena Mia 30GB : 1500 Minuti , 1500 SMS e 30 GB di traffico dati in 3G a 5 € al Mese per contrastare Iliad e Ho. Mobile. Offerte Kena Mobile Luglio 2018 Kena Mia 30GB : 1500 Minuti , 1500 SMS E 30 Giga A 5 euro Al Mese Torniamo nuovamente a parlare di Kena Mobile, operatore low […]

Siete passati a Iliad? 1500 Minuti - 1500 SMS e 30 GB di Internet a 5 euro al mese se tornate in Kena Mobile : Kena Mobile vuol provare a fare meglio di Iliad e così lancia una succosissima offerta winback, guarda caso destinata proprio agli ex-clienti che sono passati a Iliad in queste settimane. L'articolo Siete passati a Iliad? 1500 minuti, 1500 SMS e 30 GB di Internet a 5 euro al mese se tornate in Kena Mobile proviene da TuttoAndroid.