10 e più motivi per iniziare a fare yoga (secondo la scienza e l'Harvard Medical School) : Negli ultimi dieci anni le ricerche scientifiche sullo yoga sono triplicate: 312 studi clinici in ventitré Paesi. Oltre il 90 per cento di questi studi ha rilevato che lo yoga ha un impatto positivo sulla salute. Lo dice l'Harvard Medical School che in un libro appena uscito per Mondadori mette in fila tutti i risultati più importanti e propone un programma di otto settimane di esercizi elaborato su base scientifica. Otto sequenze ...

I 5 motivi più comuni per cui le donne divorziano dai loro mariti : Quando una donna decide di sposarsi immagina che quell’unione duri per sempre. Prima di fare un passo simile, infatti, solitamente il sesso femminile – per natura più riflessivo – pondera bene la scelta, valutando attentamente se la persona che le sta accanto sia davvero quella giusta. Gli imprevisti, però, sono dietro l’angolo e una relazione che pareva perfetta e solida, dopo il matrimonio può entrare in crisi a causa ...

Stretta sui «motivi umanitari» e tempi più rapidi : le nuove regole per i rifugiati Intesa in Germania : no ai campi profughi : L’anno scorso le richieste di asilo sono state maggiori degli sbarchi. E 139 mila sono tuttora pendenti mentre i rimpatri si attestano sui 5mila circa ogni 12 mesi

Meteo. Caldo in arrivo da domenica - ma l’estate 2018 sarà più fredda : i motivi : A spiegarlo è il meteorologo Andrea Giuliacci, del centro Epson Meteo. Tra i motivi, l'assenza di El Niño e il fatto che la scorsa estate è state preceduta da un lungo periodo di siccità. Ma sicuramente il clado non mancherà.Continua a leggere

Inghilterra - con Panama è troppo facile! Talentuosa ma eterna incompiuta : ecco i motivi per i quali non vincerà il Mondiale : Inghilterra che domina contro Panama, un’avversaria non certo probante per la squadra di Southgate che sulle ali dell’entusiasmo rischia di cadere rovinosamente L’Inghilterra sta dimostrandosi una delle squadre migliori presenti ai Mondiali di Russia 2018. Con un Kane superlativo nulla sembra impossibile per la squadra di Southgate e da oltre Manica si sogna già il colpaccio Mondiale, ma è troppo presto per cantar vittoria. ...

Roma - Nainggolan spiega i motivi dell’addio : “il club ha deciso di vendermi. Inter? Mi ha voluto più di tutti” : Il centrocampista belga ha parlato del suo ormai imminente trasferimento all’Inter, sottolineando come non sia stata una decisione presa da lui, bensì dalla Roma Valigia quasi pronta, tempo di mettere dentro gli ultimi ricordi e poi prendere l’aereo per Milano. Sarà lì che Radja Nainggolan giocherà nei prossimi anni, tre per l’esattezza, dopo aver firmato il nuovo contratto con l’Inter. Spalletti – LaPresse/Massimo ...

Ora o mai più - Rai 1/ Diretta e cantanti - i motivi del ritiro di Donatella Milani (8 giugno 2018) : Ora o mai più, anticipazioni e Diretta prima puntata 8 giugno: Amadeus conduce il nuovo talent show in cui otto cantanti si mettono in gioco per riconquistare la popolarità.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 21:15:00 GMT)