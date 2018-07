Zimbabwe | urne chiuse per le prime elezioni del dopo Mugabe | hanno votato cinque milioni

Zimbabwe - urne aperte per le prime elezioni del dopo Mugabe : sfida tra Mnangawa e Chamisa : Decine di persone erano già in coda quando le operazione di voto sono cominciate: nello Zimbabwe urne aperte per le prime elezioni dopo la fine dell’era di Robert Mugabe, l’ex presidente costretto a dimettersi lo scorso novembre dopo 37 anni al potere. I quasi 5 milioni di elettori devono scegliere tra 23 candidati, ma sono in due ad avere i numeri per vincere al primo turno o accedere al ballottaggio. Da una parte ...