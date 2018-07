Zimbabwe | urne aperte per le prime elezioni del dopo Mugabe | sfida tra Mnangawa e Chamisa

ilfattoquotidiano

: Si sono aperti i seggi in #Zimbabwe. Più di 5,6 milioni di aventi diritto sono chiamati alle urne per le elezioni g… - discoradioIT : Si sono aperti i seggi in #Zimbabwe. Più di 5,6 milioni di aventi diritto sono chiamati alle urne per le elezioni g… - RadioItaliaIRIB : Zimbabwe lunedì alle urne per eleggere successore Mugabe - 85822f4308e143f : RT @Internazionale: La prima volta dello Zimbabwe alle urne senza Mugabe. L’articolo di @pierrehaski. -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Decine di persone erano già in coda quando le operazione di voto sono cominciate: nelloper lela fine dell’era di Robert, l’ex presidente costretto a dimettersi lo scorso novembre37 anni al potere. I quasi 5 milioni di elettori devono scegliere tra 23 candidati, ma sono in due ad avere i numeri per vincere al primo turno o accedere al ballottaggio. Da una parte c’è l’attuale presidente Emmerson Mnangagwa, 75 anni, ex alleato dinel partito di governo Zanu-PF: è considerato il favorito. Affronta il leader d’opposizione Nelson, 40 anni, del Movement for Democratic Change (Mdc): nei sondaggi è indietro di appena tre punti percentuali. Alla vigilia del voto ha parlato proprio, annunciando che non voterà per il suo successore Mnangagwa, a tutti noto come ‘il coccodrillo‘. “Per la ...