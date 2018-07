Zafferana | Etna in Scena ospita una tappa del nuovo tour di Lorenzo Fragola

Fiamme nella notte a Zafferana Etna : Fiat 600 avvolta dal fuoco : Un incendio ha distrutto una Fiat 600 a Zafferana Etna. La piccola utilitaria era in sosta in via Tenente Scuderi, quando poco prima dell'1,30, l'auto è stata avvolta dal fuoco. Scattato l'allarme, ...