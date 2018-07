White Lines è la nuova serie Netflix dai produttori de La Casa di Carta su un mistero a

optimaitalia

(Di lunedì 30 luglio 2018) Dopo il clamoroso e certamente inatteso riscontro mondiale del cult di Alex Pina, arriva, unadaide Ladi.L'annuncio, insieme a tanti altri come lo slittamento di Stranger Things 3 all'estate 2019 o la data della première del reboot Sabrina Vita da Strega, è arrivata alla conferenza stampa al TCA 2018 di domenica, coi primi dettagli sulladrammatica/mistery che racconterà la scomparsa di un leggendario DJ di Manchester, sparito da Ibiza senza lasciare traccia.Solo vent'anni dopo la sua sparizione, il suo corpo viene ritrovato sull'isola: un evento che spinge la sorella della vittima a recarsi a Ibiza in cerca di verità e giustizia per quell'omicidio. La donna svolgerà le sue indagini circondata da un "mondo elettrizzante" fatto di lusso e divertimento sfrenati, tra party, musica dance, super yacht, ma anche grandi ...