West Nile | morto un anziano a Ferrara punto da una zanzara infetta Ecco i sintomi e cosa

West Nile - in Italia la prima vittima. I sintomi del virus trasmesso dalle zanzare : Un uomo di 77 anni, residente a Cento, già sofferente di problemi cronici cardiorespiratori, è morto all’ospedale ferrarese di Cona dopo aver contratto il virus West Nile, per una puntura di zanzara infetta. All’uomo, ricoverato per una caduta, è stata diagnosticata una meningoencefalite da West Nile. Il quadro, come spiega il Corriere, si è aggravato per problemi legati all’infezione e alla sua situazione critica, fino al decesso. ...

West Nile - aumentano i casi in Veneto : West Nile, aumentano i casi in Veneto. A Cento un anziano è morto, nella vicina Emilia Romagna. Deceduto un uomo A Cento, in Emilia Romagna, è deceduto un uomo in questi giorni, contagiato da un ...

Ferrara - colpito dal virus West Nile a causa di una zanzara infetta : muore dopo 3 giorni di agonia : Un uomo di Cento, nel Ferrarese, è morto all'ospedale di Cona dopo aver contratto il virus West Nile per una puntura di zanzara infetta. L'uomo era stato ricoverato il 24 luglio per una caduta, ma le sue condizioni sono peggiorate e gli è stata diagnosticata una meningoencefalite da West Nile.Continua a leggere

Sanità : primo caso di West Nile in una donna del Veneto : primo caso di West Nile in una donna del Veneto orientale. Lo comunica l’Ulss4 in una nota nella quale si rileva che ieri pomeriggio il reparto malattie infettive dell’ospedale di Treviso ha segnalato al Dipartimento di Prevenzione di San Donà di Piave un caso di West Nile in una donna di 53 anni residente a Fossalta di Piave. Il sindaco del comune interessato, Massimo Sensini, è stato informato del caso e della necessita’ di ...

Virus West Nile e Usutu - il Piano di sorveglianza e risposta 2018 : Il ministero della Salute ha emesso il 27 giugno 2018 una circolare con il Piano di sorveglianza e risposta ai Virus West Nile e Usutu – 2018. Il nuovo Piano introduce importanti aggiornamenti relativi principalmente alla sorveglianza entomologica, in particolare nell’allegato 4. Il Virus West Nile (WNV) è stato segnalato in Europa a partire dal 1958 ed è considerato il flaviVirus più diffuso al mondo. Il meno noto Virus Usutu (USUV), ...

West Nile - 2 casi in Veneto/ Allarme zanzare a Mira e Pianiga : per l'Assessore Coletto niente pericoli : Febbre del Nilo, 2 casi in Veneto: Allarme a Mira e Pianiga. Al via disinfestazioni massicce per evitare altri contagi dopo i casi che hanno colpito 2 persone e hanno creato preoccupazione(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 18:22:00 GMT)

Febbre West Nile : aumentano i casi in Veneto : Qui trovi tutti i modi per allontanare le zanzare a prova di scienza Il ventilatore può essere efficace Per allontanare le zanzare può essere utile un ventilatore. Le zanzare non amano il vento , ...

Padova : al via interventi disinfestazione straordinari per virus West Nile (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - In un’ottica di massima cautela, la USLL6 , con nota del 26 Luglio, ha richiesto di effettuare un intervento per uccidere le zanzare adulte nelle aree prossime all'abitazione dell'ammalato (parchi pubblici , Casa Breda, pertinenze AULSS6 Casa ai Colli, Scuola San Benedett

Padova : al via interventi disinfestazione straordinari per virus West Nile : Padova, 27 lug. (AdnKronos) - A seguito della comunicazione di un caso di febbre da West Nile su un abitante in zona Brusegana, a Padova, il Dipartimento di Prevenzione USLL6, assieme al Comune, ha attivato specifici controlli per valutare il livello d'infestazione larvale nella zona interessata. Il

West Nile - crescono i contagi : è la febbre portata da zanzare : Sono già 10 le persone contagiate nel Polesine. Gli ultimi casi accertati sono stati registrati a Mira e a Mellaredo di Pianiga. Tutti i pazienti sono stati punti dalle zanzare che trasmettono il virus West Nile e che ora sta infettando diverse persone in Veneto.Allarme zanzare?Alcuni parlando di una vera e propria emergenza. Anche se l'assessore alla Sanità, Luca Coletto, ci tiene a ridimensionare il problema. "La situazione legata alla ...

Virus West Nile - registrati nuovi casi in Veneto : scatta il piano di disinfestazione : Secondo caso in poche ore e terzo in appena due giorni di infezione dal Virus del tipo "West Nile", trasmesso dalle punture di zanzare infette del tipo Culex, in Veneto. Colpiti e ricoverati in ospedale nelle ultime ore un uomo di Mira e un altro di Pianiga, entrambi nella provincia di Venezia.Continua a leggere

Sanità : Venezia - da Mira disinfestazione straordinaria per virus West Nile : Venezia, 26 lug. (AdnKronos) - L'amministrazione comunale di Mira (Ve) ha ricevuto questa mattina segnalazione da parte dell'AULLS 3 Veneto dell'esistenza di un caso confermato di Malattia West Nile riscontrata in un cittadino mirese ed ha immediatamente attivato insieme a Veritas un trattamento di

Sanità : virus West Nile - intensificata la lotta nel veneto Orientale : Venezia, 26 lug. (AdnKronos) - Martedì pomeriggio, nella sede della Conferenza dei sindaci del veneto Orientale, si è svolto un incontro tra il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss4, Luigi Nicolardi, e i rappresentanti dei 21 comuni del veneto Orientale, relativamente al tema delle ma

West Nile - zanzare infette : allarme per il virus nel Veneto Orientale : E' tornato l'incubo del West Nile, trasmesso dalle zanzare infette. Le ultime notizie hanno rivelato la presenza di alcuni insetti nelle zona di Jesolo: catturati e poi esaminati, sono stati ritenuti positivi al virus. Si tratta di 3 specie di zanzare del tipo “Culex pipiens, così come riferito dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, che in realta' non ha confermato il luogo preciso del rinvenimento, limitandosi a parlare di ...