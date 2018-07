Washington | Trump riceve Conte alla Casa Bianca | Grazie stai facendo un lavoro

Conte a Washington incontra Trump : sul tavolo Libia e dazi commerciali : Sono principalmente due i temi sul tavolo nel vertice: la questione Libia e la politica sui dazi. Sul primo punto, Conte punta a ottenere il sostegno di Trump per istituire una 'cabina di regia ...

Conte-Trump - il premier a Washington. Sul tavolo Tap - dazi e missioni militari “Libia - serve cabina di regia Italia-Usa” : La prima visita a Washington del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a due mesi dall’insediamento del nuovo governo italiano, lo vedrà ricoprire il ruolo di “facilitatore” nei rapporti tra Usa e Europa – sopratutto vista l’importanza che l’amministrazione Trump riconosce all’Italia nel processo di stabilizzazione della Libia. A farlo sapere sono fonti di Palazzo Chigi, che rivelano alcuni temi che il premier ...

Dazi - Juncker vola a Washington per tentare l'ultima mediazione con Trump : Tenta di ridurre la tensione e scongiurare la guerra commerciale, intavolando con il presidente Usa un dialogo costruttivo. Peccato che sembra siano già decise le tasse del 25% su tutte le auto ...

JUNCKER VOLA DA TRUMP/ Ma l'Italia può "sorpassare" la Germania a Washington : Jean-Claude JUNCKER oggi è Washington: sono giorni cruciali per i rapporti tra Usa e Ue e l'Italia dovrà riuscire a giocare al meglio le sue carte.