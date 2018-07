Wall Street è da record ma gli analisti avvertono Frenata inevitabile

Twitter affonda a Wall Street : -19%. Pesa la maxi pulizia dei falsi profili : Giornata difficile per Twitter, che chiude il secondo trimestre con i conti in nero, ma anche con un crollo degli utenti che fa affondare il titolo a Wall Street, -19% a metà seduta,. Un tonfo che ...

Wall Street in negativo - tonfo Twitter : 22.21 Chiusura in territorio negativo per Wall Street. Il Dow Jones perde lo 0,29% a 25.452,89 punti, molto peggio il Nasdaq che cede l'1,46% mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,65%. Il finale di seduta ha confermato il tonfo subìto dal titolo Twitter, in perdita di oltre il 20%.

Borsa : Milano in rialzo con Tim - a Wall Street ecatombe Twitter : L'economia americana corre meno veloce del previsto e le borse europee tirano leggermente il freno per poi riaccelerare nel finale. A Milano il Ftse Mib archivia l'ultima seduta della settimana con un ...

Wall Street parte cauta dopo Pil Usa in forte accelerazione : partenza cauta per la borsa di Wall Street, dopo che il dato sul PIL ha mostrato una forte accelerazione dell'economia americana nel secondo trimestre. L'attuale lettura del Pil dovrebbe confermare il piano della Federal Reserve che punta alla normalizzazione graduale della sua politica monetaria: entro la ...

Wall Street : apertura cauta dopo Pil Usa forte ma sotto stime - Twitter -14% - RCO - : Anche gli investimenti aziendali sono rimasti robusti alimentando l'espansione dell'economia Usa, iniziata nel 2009 e nel mese in corso diventata la seconda piu' lunga di sempre dietro a quella ...

Wall Street riflessiva sulla crescita del trimestre : A trainare la crescita sono stati i robusti consumi , +4%,, da cui dipendono due terzi dell'economia statunitense. L'attuale lettura del Prodotto Interno Lordo dovrebbe confermare il piano della ...

Twitter crolla a Wall Street - pesa calo utenti : Teleborsa, - Dopo Facebook anche Twitter accusa il colpo del calo degli utenti. Il titolo sprofonda, arrivando a perdere oltre il 20% nel preborsa, di Wall Street. Nel secondo trimestre del 2018, il ...

Anche Twitter a picco a Wall Street - -20% con utenti in calo : New York, 27 lug., askanews, - Il titolo Twitter è arrivato a cedere fino al 20% nel pre-mercato a Wall Street in seguito alla pubblicazione di una trimestrale che ha messo in mostra un calo degli ...

Il più grande crollo di sempre per un’azienda a Wall Street : Facebook ha perso il 19 per cento del suo valore in un solo giorno: perché e cosa rischia The post Il più grande crollo di sempre per un’azienda a Wall Street appeared first on Il Post.

Meno iscritti e la crescita rallenta : Facebook crolla a Wall Street : In Borsa la società in un solo giorno brucia 120 miliardi. In futuro previsto un aumento dei ricavi inferiore al 10%

Facebook crolla a Wall Street - il titolo perde il 18 - 9% : Facebook ha vissuto la sua giornata peggiore a Wall Street, con un tracollo che ha portato il titolo a perdere il 18,9% del suo valore dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali che hanno deluso ...

Wall Street continua a due velocità : continua a due colori la seduta della borsa di Wall Street dove il Dow Jones sta mettendo a segno un +0,51%, mentre lo S&P-500 scende sotto i livelli della vigilia in calo dello 0,23%. In forte ...

Facebook brucia a Wall Street oltre 100 mld Usd dopo i conti : New York, 26 lug., askanews, - Quella odierna potrebbe essere una seduta da dimenticare per Facebook, che solo ieri aveva archiviato una giornata record a Wall Street. Oggi la seduta rischia di essere ...

Galassia Agnelli - Fca rimbalza e Cnh vola dopo conti. Facebook -19% a Wall Street : Francoforte conferma il livello dei tassi. I presidente della Commissione Ue, Juncker, e il presidente Usa, Trump, hanno annunciato una nuova fase sul commercio, che punterà a dazi zero sui beni industriali, fatta eccezione del comparto auto. A Piazza Affari recupera la Galassia Agnelli...