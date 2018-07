Vuoi sapere se hai bevuto troppo per guidare? Ci pensa l’alcol test digitale di AllianzNOW

laragnatelanews

: RT @locsland: Odio entrare in farmacia e sentire la bilancia dire 'Vuoi sapere il tuo peso ideale..?'. No, non voglio. Voglio vivere nella… - kappaTI : RT @locsland: Odio entrare in farmacia e sentire la bilancia dire 'Vuoi sapere il tuo peso ideale..?'. No, non voglio. Voglio vivere nella… - VDulco : @LucaLeo_art Certamente, ho un blog apposito nel quale segnalo ogni domenica libri di autori emergenti, può interes… - cdechef : RT @blogsfizioso: Ce lo avete chiesto in tanti e vi abbiamo accontentato. Abbiamo stilato la classifica dei 5 hamburger da non perdere a Mi… -

(Di lunedì 30 luglio 2018) L’abuso di alcol è un problema che non deve essere sottovalutato, considerati i rischi che comporta per la salute confermandosi uno dei fattori di rischio per l’insorgenza di numerose patologie, soprattutto se si esagera in giovane età. Ma è ancora più pericoloso nel breve termine, quando viene associato alla guida di un veicolo, impedendo di essere lucidi e mettendo così a rischio la propria vita e quella degli altri. Nel corso degli anni è impressionante il numero di incidenti stradali provocati dallo stato d’ebbrezza che hanno causato la morte di moltissime persone. E’ per questo che la prevenzione può rivelarsi utile per evitare incidenti ma anche sanzioni che potrebbero derivare da un tasso alcolemico superiore anche di poco al limite previsto. In questi casi può rivelarsi utile, prima di mettersi alla guida di un’auto,se si è in grado di ...