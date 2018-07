Vuelta a España 2018 | quali avversari per Fabio Aru? Presenti Simon Yates e Miguel Angel

oasport

(Di lunedì 30 luglio 2018) Non c’è tempo per rifiatare in questa estate di grande ciclismo. Appena terminato il Tour de France si inizia a pensare subito al terzo ed ultimo grande giro stagionale: la. In casa Italia, visto un Vincenzo Nibali acciaccato, le speranze sono riposte soprattutto sul rientrante, deludente al Giro d’Italia anche a causa di alcuni problemi fisici. Il sardo è rientrato al meglio in Belgio al Giro di Vallonia e sta mettendo in mostra una forma in netta crescita: può davvero puntare al podio in terra iberica. Chi saranno i rivali per il capitano della UAE Emirates nella corsa spagnola? La startlist sarà ricca di grandissimi corridori che proveranno a dare tutto in chiave classifica generale. Molti anche coloro (com’era previsto per Nibali) che correranno ad agosto per preparare al meglio il finale di stagione che prevede il Mondiale di ...