Vrsaljko all' Inter | mancano solo le firme

Vrsaljko ALL'INTER : È FATTA/ Ultime notizie - accordo con l'Atletico Madrid : le cifre dell'operazione : Sime VRSALJKO ALL'INTER, chiusura con l'Atletico Madrid nelle prossime ore: parti vicine alla fumata bianca, visite mediche già in programma per martedì?(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 21:12:00 GMT)

Simeone mette paura all'Inter : "Aspetto Vrsaljko il 6 agosto in ritiro" : Ha fatto un'ottima Coppa del Mondo mostrando la sua capacità nel lato offensivo, dove è stato decisivo'. Ausilio resta comunque fiducioso e conta di chiudere l'affare con un prestito oneroso con ...

Vrsaljko-Inter - arrivano le parole di Simeone in merito all’affare : Vrsaljko interessa all’Inter e viceversa, l’Atletico Madrid avrà un colloqui col calciatore di rientro dalle vacanze estive post-Mondiale “Lo aspettiamo per il 6 agosto, spero che possa continuare con noi perché è un calciatore importante ma vedremo la sua volontà”. Simeone ha parlato così del suo terzino Vrsaljko, accostato con insistenza all’Inter nelle ultime ore. Il calciatore croato sta per tornare dalle ...

Calciomercato : Vrsaljko vicino all’Inter - ma Simeone frena : “Lo aspettiamo per il 6 agosto, spero che possa continuare con noi perché è un calciatore importante ma vedremo la sua volontà”. Queste le parole dell’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, riferite al croato Sime Vrsaljko, che sarebbe molto vicino all’Inter. Non è un addio chiaro da parte del tecnico, che si è detto “molto contento” del giocatore. “Ha fatto un’ottima Coppa del ...

Inter - Vidal e Vrsaljko sempre più vicini : come cambierebbe l'undici di Spalletti : L'Inter si sta muovendo per chiudere la sessione estiva di Calciomercato con due grandi acquisti. E' ormai nota l'esigenza della societa' nerazzurra di acquistare un terzino destro e un centrocampista centrale. La conferma è arrivata anche dal tecnico, Luciano Spalletti, che ieri, dopo la cena avuta con i dirigenti, ha ribadito ai microfoni dei cronisti come sara' necessario avere a disposizione una rosa da ventitré elementi, tutti di prima ...

Vrsaljko all'Inter con lo sconto - ecco le cifre : L'Inter mette le mani su Vrsaljko . Secondo la Gazzetta dello Sport , il terzino destro croato dell'Atletico Madrid arriverà in prestito oneroso per 5,5 milioni di euro con diritto di riscatto tra un anno fissato ad altri 16,5 milioni per una valutazione ...

