Volley | Blengini ha scelto i 22 per i Mondiali

Volley - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia. La lista preliminare : 22 azzurri chiamati da Blengini : Chicco Blengini ha comunicato la lista dei 22 giocatori inseriti nella lista preliminare per i Mondiali 2018 di Volley maschile. Si tratta di una selezione iniziale richiesta dalla FIVB, nelle prossime settimane poi il CT è chiamato ad effettuare i vari tagli per arrivare alla rosa definitiva di 14 atleti con cui affronterà effettivamente la rassegna iridata in programma nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. Non ci sono grosse sorprese visto ...

Volley – Mondiali 2018 : i 22 atleti a disposizione di Blengini - il ct azzurro verso le convocazioni definitive : Pallavolo maschile: il roster per le convocazioni definitive della Nazionale maggiore in vista dei Mondiali 2018 Diramata la lista dei 22 atleti tra i quali Gianluigi Blengini selezionerà i prescelti per la formazione che prenderà parte al Campionato del Mondo Palleggiatori: Simone Giannelli, Michele Baranowicz, Riccardo Sbertoli Liberi: Massimo Colaci, Salvatore Rossini, Fabio Balaso Centrali: Simone Anzani, Daniele Mazzone, Enrico ...

Volley - Mondiali 2018. Chicco Blengini : “Questa Italia è da podio! Convocazioni? Ultimi dubbi da sciogliere” : Manca poco più di un mese ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno in Italia dal 9 al 30 settembre. La nostra Nazionale si sta preparando per il grande appuntamento e punterà naturalmente a ben figurare con la speranza di lottare per salire sul podio dopo l’argento alle Olimpiadi di Rio 2016 e le delusioni dello scorso anno. Gli azzurri sono nel pieno della marcia di avvicinamento alla rassegna iridata e stanno svolgendo dei ...

Volley : Volleyball Nations League - Blengini ha scelto i 14 per il Giappone : SAN JUAN , ARGENTINA, - Si è concluso anche il secondo round di gare di questa Volleyball Nations League disputato in Argentina. In questo momento la Nazionale Maschile è in trasferimento da San Juan ...

Volley - Nations League 2018 - Italia-Canada. Black out azzurro e il Canada ringrazia : prima sconfitta (1-3) per la squadra di Blengini : Un’Italia troppo brutta per essere vera subisce la sua prima sconfitta nell’avventura di Nations League, perdendo 3-1 (22-25, 27-25, 25-22, 25-16) contro il Canada. I nordamericani hanno giocato nettamente meglio, partendo da difesa e ricezione impeccabili, fino ad arrivare alla battuta e al contrattacco, molto efficaci. L’Italia, invece, escluso un primo set non eccelso ma comunque vinto con il carattere, ha ricevuto male e ...

Volley - il video virale del Ct della Nazionale Blengini dopo la vittoria dell'Italia nella Nations League : "Fate quello che volete. Fuori è pieno di figa! Unica cosa, lo sapete: non voglio domani mattina nessuno ubriaco sul pullman" . Il primo week end della Nazionale di Volley nella nuova Nations League ...

Volley - Nations League 2018 – Ivan Zaytsev : “Bel tris di successi - ottime sensazioni”. Chicco Blengini : “Italia positiva - il percorso è lungo” : L’Italia ha surclassato la Serbia con un roboante 3-0 e ha così infilato il terzo successo consecutivo nella Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri hanno dominato a Kraljevo e l’entusiasmo è davvero molto alto come traspare dalle dichiarazioni rilasciate alla FIPAV. Ivan Zaytsev: “Siamo molto contenti, abbiamo chiuso con un tris di successi, le sensazioni sono molto buone anche se sappiamo che possiamo ancora migliorare. ...

Volley - Nations League 2018 – Chicco Blengini : “Battere il Brasile è bellissimo”. Juantorena : “Questa sfida sul groppone dopo Rio” : L’Italia ha sconfitto il Brasile per 3-2 nella seconda giornata della Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri sono riusciti nell’impresa di sconfiggere i Campioni Olimpici, gioia incontenibile in seno al gruppo come traspare dalle dichiarazioni rilasciate alla FIPAV. Chicco Blengini: “Vincere questo tipo di partite ti fa sempre provare delle bellissime sensazioni, ma noi non dobbiamo cambiare i nostri obiettivi o la ...