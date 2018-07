Voli cancellati | passeggeri Blue Panorama bloccati in Grecia

Maltempo - massima allerta in Giappone : tifone Jongdari in arrivo - 400 Voli cancellati : massima allerta in Giappone per via del Maltempo. Più di 400 voli domestici sono stati cancellati per l’arrivo del tifone Jongdari sulla costa sud orientale del Giappone. Le principali compagnie aeree nipponiche, tra cui Japan Airlines e All Nippon Airlines, hanno ordinato lo stop di 418 voli da e per gli aeroporti cittadini di Tokyo: Haneda e Narita. Le autorità nella regione del Tokai, nel Giappone centrale, dove il tifone è diretto, ...

Ryanair rimborserà i Voli cancellati ma si apre la polemica : La compagnia di volo irlandese Ryanair ha deciso di rimborsare i circa 600 voli che ha cancellato durante lo sciopero generale europeo del personale di bordo ma è montata la polemica per una '...

Ryanair : "Ok a rimborsi per Voli cancellati" - ma è polemica : "I clienti interessati sono stati contattati tramite e-mail e SMS per quanto riguarda il loro volo e data l'opzione di un trasferimento gratuito sul prossimo volo disponibile, o di un rimborso ...

Rimborso Voli Rynair cancellati per sciopero anche oggi 26 luglio : risarcimenti e diritti dei viaggiatori : Possibile ottenere il Rimborso dei voli Rynair cancellati per lo sciopero di ieri 25 ma anche di oggi 26 luglio? Quali diritti hanno i viaggiatori a causa della protesta dei lavoratori della compagnia che si è trovata costretta a cancellare oltre 600 tratte nel mondo in questo caldo periodo vacanziero? La mobilitazione sta avendo delle proporzioni davvero notevoli e prevede un risarcimento per chi ha visto svanire il suo viaggio di piacere o ...

Sciopero Ryanair - a Pisa decine di Voli cancellati : Pisa, 25 luglio 2018 - Oltre il 95% di adesioni tra piloti e assistenti di volo a Pisa per lo Sciopero Ryanair . Il dato è comunicato dalla Uiltrasporti Toscana. "Dal Galilei di Pisa c'è stata una ...

Il giorno dello sciopero Ryanair - 600 Voli cancellati. Ma i sindacati attaccano l’azienda : Centomila persone rischia di restare a terra. La compagnia cerca di arruolare personale extra per far fronte all’emergenza

Ryanair lascia a terra migliaia di italiani : la lista dei Voli cancellati per lo sciopero : Ryanair lascia a terra migliaia di passeggeri: colpa della cancellazione di 132 voli solo in Italia nelle ultime ore, 600 in tutto, il 12 per cento del traffico aereo totale di Ryanair. ...

Sciopero Ryanair : cancellati 18 Voli - lunghe file al Marconi : 25 luglio 2018 , modifica il 25 luglio 2018 - 12:47, RIPRODUZIONE RISERVATA Leggi i contributi SCRIVI partecipa alla discussione Caratteri rimanenti: Scrivi qui il tuo commento invia voto data carica ...

Ryanair - sono 132 i Voli cancellati per lo sciopero : disagi negli aeroporti - ecco la situazione : sono 132 i voli della compagnia aerea Ryanair cancellati in Italia a causa dello sciopero del personale navigante proclamato da Filt-Cgil e Uiltrasporti nell'ambito dello stop europeo deciso dai ...

Sciopero Ryanair - 132 Voli cancellati in Italia. A Dublino 300 posti a rischio : Prime cancellazioni in mattinata per i voli in partenza e arrivo della compagnia aerea low cost Ryanair. In Italia sono 132 i voli che sono stati cancellati a causa dello Sciopero del personale navigante proclamato da Filt-Cgil e Uiltrasporti nell’ambito dello stop europeo deciso dai dipendenti del gruppo. A Orio al Serio sono nove i voli in partenza cancellati e diretti a Londra, Parigi, Catania, Marrakech, Oradea, Vigo, Gotheborg, Brindisi e ...

In corso lo sciopero del personale Ryanair : cancellati 132 Voli : Circa 600 i voli complessivamente cancellati dalla compagnia low cost in Europa: l’astensione dal lavoro interessa infatti anche i dipendenti impiegati in Belgio, Spagna e Portogallo (oggi e domani)...