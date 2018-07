Vivace e colorata | è la nuova versione di Juli | prodotto icona di Cappellini

dilei

(Di lunedì 30 luglio 2018) Correva l’anno 1996 quando Warner Aisslinger, designer tedesco classe 1964 con all’attivo numerosi premi internazionali e oggetti esposti al MOMA, al Vitra Design Museum e al Metropolitan di New York, firmava per l’italianauna seduta sinuosa, che ricordava la corolla di un fiore e che fu chiamata. Oggi, a vent’anni di distanza, quella stessa seduta è più attuale che mai. E si rifà il look. Di nuovo. Già nel 2009, infatti, la celebre poltroncina girevole e regolabile in altezza era stata oggetto di restyling: col suo poliuretano integrale colorato in massa, il rivestimento in pelle (oppure in tessuto, in pelle extra o in pelle super) e la base in alluminio pressofuso (cromata lucida, oppure laccata in bianco, in fango o in marrone) si era fatta ancora più chic. La si poteva – e la si può ancora oggi avere – nella variante bianco gesso, ...