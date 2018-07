Vieni che ti abbraccio | e gli ruba la catenina

L'FPÖ austriaco invita Salvini : "Macché Maiorca - Vieni da noi" : A deciderlo era stato il massimo organo rappresentativo della più grande isola delle Baleari, che in seduta plenaria aveva voluto condannare in modo simbolico la politica decisa dal ministro degli ...

Buche Roma - la mamma di Elena Aubry a Raggi : 'Vieni a tapparle con me' : Suona il telefono di Graziella Viviano, mentre questa Madre CoRaggio delle Buche sta cerchiando di giallo l'ennesima voragine killer con la sua bomboletta spray. 'Pronto?'. Dall'altra parte del ...

Assolto l'assassino di Nadia - i genitori : 'Se Vieni considerato matto non ti fai neanche un giorno di galera' : MILANO 'Quell'animale non si farà nemmeno un giorno di galera. Il concetto che passa con questa sentenza di assoluzione è che se vieni considerato matto puoi fare qualsiasi cosa senza che ti possa ...

Perisic chiama Dzeko : “Vieni anche tu all’Inter” : Il calciomercato entra sempre più nel vivo, in particolar modo uno degli ultimi colpi piazzati è stato quello di Radja Nainggolan all’Inter. Nel frattempo Edin Dzeko saluta l’ex compagno: “Oggi sono triste, e per colpa tua Radja. Non volevo vederti andare via, ci mancherai ma ti voglio bene. In bocca al lupo fratè”. Immediata la risposta di Nainggolan ma anche e soprattutto quella di Ivan Perisic che ha lanciato un chiaro ...

Inter - Perisic chiama Dzeko in nerazzurro : “Vieni anche tu…”- FOTO- : Perisic chiama Dzeko- Ai tempi dei social network ogni mossa, ogni tweet, ogni commento può far notizia. E’ il caso di Perisic e Dzeko. L’attaccante giallorosso ha commentato la foto di Radja Nainggolan facendo un grosso in bocca al lupo all’ormai ex compagno per la nuova avventura all’Inter. “Mi mancherai”, scrive Dzeko. IL COMMENTO DI […] L'articolo Inter, Perisic chiama Dzeko in nerazzurro: ...

Rami scherza con Balotelli : "Basta ...o - Vieni qui al Marsiglia" : Adil Rami è un difensore francese che veste la maglia del Marsiglia, che ha perso la finale di Europa League contro l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. L'ex calciatore del Milan è stato ...