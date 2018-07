Video Italia Portogallo Under 19 3-4 dts | highlights e gol della partita finale

Diretta/ Italia Portogallo U19 - risultato live 0-0 - streaming Video Rai : Buon avvio dei giovani lusitani : Diretta Italia Portogallo Under 19: info streaming video e tv della finale degli Europei di categoria. Gli azzurrini del ct Nicolato in campo.

Terremoto Centro Italia - avvelenato il cane-eroe. L’istruttore : “Kaos - non provare odio per chi ti ha ucciso”. Il Video : È morto Kaos, uno dei cani impegnati nel Terremoto del Centro Italia avvenuto alla fine di agosto del 2016. Il pastore tedesco è stato avvelenato ed è stato ritrovato dal suo istruttore, Fabiano Ettore, che ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un video in cui Kaos è in azione. L'articolo Terremoto Centro Italia, avvelenato il cane-eroe. L’istruttore: “Kaos, non provare odio per chi ti ha ucciso”. Il video proviene da Il ...