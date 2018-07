VIDAL ALL' INTER Ultime notizie | accordo col giocatore | via libera del Bayern al prestito

Bonolis : 'All'Inter vorrei Kanté. Barella meglio di VIDAL' : Intervenuto a RMC Sport Paolo Bonolis ha espresso la propria opinione in merito al mercato dell'Inter. 'Vidal secondo me non può offrire un cambiamento importante in mezzo al campo. Barella invece ha dimostrato essere ...

Inter - Spalletti pronto a cedere per far spazio a VIDAL : in tre preparano le valigie : Arturo Vidal potrebbe essere l’ennesimo colpo da 90 dell’Inter di mister Spalletti, bisogna però far spazio al cileno L’Inter vuole Arturo Vidal a tutti i costi. Dopo che il Bayern Monaco ha aperto alla cessione del cileno, è partita la corsa nerazzurra per reperire i fondi per acquistare il centrocampista voluto da Spalletti. Come detto, serve far cassa per poi reinvestire sul calciatore, tenendo conto del fatto che ...

VIDAL all'Inter?/ Ultime notizie : il cileno vuole i nerazzurri - ma il Bayern chiede 30 milioni : Vidal all'Inter? Ultime notizie: il cileno vuole i nerazzurri, ma il Bayern chiede 30 milioni per lasciare Arturo Vidal ai nerazzurri, la trattativa non decolla(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 10:59:00 GMT)

Inter - l'ultima richiesta di Spalletti ad Ausilio é VIDAL (RUMORS) : L'Inter sembra tornare a muoversi con forza in questa sessione di Calciomercato andando a completare la rosa [VIDEO] a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti, seguendo le sue indicazioni. L'allenatore nerazzurro ha avuto una cena con la dirigenza giovedì sera, dopo il sorteggio dei calendari, in cui ha ribadito le proprie richieste. Una sembra in procinto di essere accontentata. E' ad un passo, infatti, l'acquisto del terzino croato, Sime ...

Inter - VIDAL e Vrsaljko sempre più vicini : come cambierebbe l'undici di Spalletti : L'Inter si sta muovendo per chiudere la sessione estiva di Calciomercato con due grandi acquisti. E' ormai nota l'esigenza della societa' nerazzurra di acquistare un terzino destro e un centrocampista centrale. La conferma è arrivata anche dal tecnico, Luciano Spalletti, che ieri, dopo la cena avuta con i dirigenti, ha ribadito ai microfoni dei cronisti come sara' necessario avere a disposizione una rosa da ventitré elementi, tutti di prima ...

VIDAL all’Inter? / Ultimi notizie : Ausilio controlla l’affare. Spalletti : servono doppi ruoli : Arturo Vidal all'Inter? Ultime notizie: Ausilio monitora il centrale del Bayern Monaco in attesa di sviluppi, mentre Spalletti apre all'arrivo del cileno a Milano.(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 10:56:00 GMT)

Inter - Spalletti chiede un VIDAL per vincere. Vrsaljko - offerta da 22 milioni : Nell'articolo di Davide Stoppini sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, troverete tutti i dettagli sulla strategia dell'Inter. Ausilio lavora sottotraccia anche per altri nomi. E uno è quello di ...

VIDAL sarebbe pronto ad abbassarsi l'ingaggio per andare all'Inter : L'Inter continua a muoversi sul mercato in cerca degli ultimi tasselli da inserire in squadra per completare la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti. Sono due i ruoli da puntellare: il terzino destro e il centrocampista centrale e a dichiararlo è stato lo stesso tecnico nerazzurro nel post partita dell'amichevole disputata martedì contro lo Sheffield. A centrocampo l'obiettivo numero uno sembra essere diventato il centrocampista ...

Inter - Spalletti : VIDAL e Vrsaljko? Ci servono rinforzi : ROMA - ' Vidal e Vrsaljko? I direttori stanno lavorando. Non li so i nomi, noi dobbiamo coprire i doppi ruoli' . L'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti , ha commentato così le voci di mercato per ...

Inter - Spalletti tra futuro e mercato : “c’è necessità di intervenire. VIDAL? Ecco cosa posso dire” : L’allenatore dell’Inter ha parlato del mercato nerazzurro, confermando l’arrivo di altri giocatori Il mercato dell’Inter non è ancora finito, lo conferma Luciano Spalletti al termine di un incontro con Ausilio andato in scena ieri a cena. L’allenatore nerazzurro ha sottolineato come manchi ancora qualcosa alla rosa a sua disposizione, senza però sbottonarsi sui nomi. LaPresse/Xinhua “I direttori stanno ...

VIDAL all’Inter? Il sogno persiste ed i bookmakers ci credono : Vidal si appresta a lasciare il Bayern Monaco e i bookmakers danno l’Inter come principale favorita nella corsa al centrocampista È stato Karl Heinz Rummenigge, vecchia gloria interista, a proferire le parole che sembrano un viatico per l’arrivo di Arturo Vidal ai nerazzurri. «Tocca a lui decidere il suo futuro» ha spiegato l’AD del Bayern Monaco e i bookmaker internazionali hanno subito colto il riferimento. Se Vidal ...

VIDAL all’Inter?/ Ultime notizie - 22 mln pronti per il cileno - ma Rummenigge tuona : deve decidere lui : Vidal all'Inter? Ultime notizie: per il cileno potrebbero bastare 22 milioni al Bayern Monaco, ma resta il problema ingaggio. Nel frattempo Rummenigge..(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 09:38:00 GMT)

Ancelotti : 'Zielinski giocatore importante. Allan e Rog come VIDAL e Gattuso' : Carlo Ancelotti ha risposto alle domande dei tifosi del Napoli su Twitter. Tanti i temi toccati, da Zielinski ad Allan e Rog , passando per l'ambiente e le curiosità. Video tratto dal profilo Twitter ...

Inter - tutto su 'il guerriero' VIDAL : corsa - grinta e potenza per Spalletti : Prima di nuovi acquisti, servono necessariamente le uscite. Questo, in poche e semplici parole, quello che Piero Ausilio ed i rappresentanti della proprietà nerazzurra si sono detti. Dalla Cina, infatti, hanno già dato i via libera a due rinforzi: uno di questi sarà, necessariamente, il terzino destro (in pole sempre Šime Vrsaljko, in alternativa Mattia Darmian) e, poi, un centrocampista d'esperienza. Il nome, non tanto nuovo visto che se ne ...