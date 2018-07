Vicenza Centro anziani Ferrovieri | chiusura ad agosto

Vicenza : ad Asiago luci spente in centro per l'eclissi del secolo (3) : (Vi) - Astrofili e appassionati, inoltre, potranno assistere all’eclissi anche dalla sede di Asiago dell’Osservatorio Astronomico INAF (Istituto Nazionale di Astro Fisica) di Padova, che per la notte del 27 luglio aprirà le porte ai visitatori che numerosi hanno già prenotato. La Luna sorgerà già in

Vicenza : ad Asiago luci spente in centro per l'eclissi del secolo : Asiago (Vi), 25 lug. (AdnKronos) - Tutti pronti con il naso all'insù ad Asiago per l’eclissi del secolo. Venerdì 27 luglio la luna si prepara a uno spettacolo straordinario: con ben 103 minuti di oscurità totale, si tratta dell’eclissi totale di Luna più lunga degli ultimi cento anni. Uno dei fenome

Vicenza : ad Asiago luci spente in centro per l’eclissi del secolo : Asiago (Vi), 25 lug. (AdnKronos) – Tutti pronti con il naso all’insù ad Asiago per l’eclissi del secolo. Venerdì 27 luglio la luna si prepara a uno spettacolo straordinario: con ben 103 minuti di oscurità totale, si tratta dell’eclissi totale di Luna più lunga degli ultimi cento anni. Uno dei fenomeni più affascinanti in natura, che per l’occasione sarà visibile anche dal centro storico di Asiago, dove il Comune ...

Vicenza : è sindaco Rucco - centrodestra : 8.55 A Vicenza, eletto al primo turno Francesco Rucco, del centrodestra,che ha ottenuto 50,63% dei consensi. Il risultato degli altri candidati è: DALLA ROSA (Centrosinistra) 45,86 ALBERTIN (Potere al popolo) 1,08 MAROSO (Civica) 1,03 BANO (Civica) 0,70 EQUIZI (Grande Nord-Altri) 0,67

