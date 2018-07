Vicenza Basket | torneo con la Nazionale Sperimentale e il College Basketball Tour

Basket - Italia sperimentale : Meo Sacchetti convoca 16 giocatori per un raduno a Treviso e un torneo a Vicenza : Il commissario tecnico della Nazionale Italiana Meo Sacchetti ha convocato per la fine di luglio 16 giocatori che andranno a far parte della Nazionale sperimentale, che sosterrà un raduno alla Ghirada di Treviso alla fine di luglio e un torneo a Vicenza all’inizio di agosto. Sono stati chiamati da Sacchetti i seguenti giocatori: Nicola Akele, Davide Alviti, Riccardo Bolpin, Luca Campogrande, Leonardo Candi, Francesco Candussi, Niccolò De ...